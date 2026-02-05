Babar Azam Hania Amir Relationship: పాకిస్థాన్ స్టార్ క్రికెటర్ బాబర్ ఆజం వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్తో మ్యాచ్ ఆడే విషయంలో పాక్ ప్రభుత్వం సృష్టిస్తున్న సందిగ్ధత ఒకవైపు ఉంటే, మరోవైపు బాబర్ ఆజం డేటింగ్ పుకార్లు నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
టీమిండియా స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ భార్య, బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మకు బాబర్ ఆజంకు మధ్య ఒక విచిత్రమైన పోలిక తెరపైకి వచ్చింది. అది మరేంటో కాదు.. బాబర్ డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు ప్రచారంలో ఉన్న భామ చూడటానికి అచ్చు అనుష్క శర్మలాగే ఉండటం!
బాబర్ ఆజం పాకిస్థాన్కు చెందిన ప్రముఖ నటి, మోడల్ హనియా అమీర్ (Hania Aamir) తో ప్రేమలో ఉన్నాడని గత కొంతకాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. హనియా అమీర్ ఫీచర్స్, ఆమె నవ్వు, లుక్స్ అచ్చు అనుష్క శర్మను పోలి ఉంటాయని అభిమానులు భావిస్తుంటారు. అందుకే పాక్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆమెను ముద్దుగా 'జూనియర్ అనుష్క శర్మ' అని పిలుచుకుంటారు.
వీరిద్దరి మధ్య ఏదో నడుస్తోందని గతంలో కూడా చాలాసార్లు వార్తలు వచ్చాయి. హనియా అమీర్ స్టేడియానికి వచ్చి బాబర్ కోసం ఛీర్ చేయడం, సోషల్ మీడియాలో ఒకరి పోస్టులపై మరొకరు స్పందించడం వంటివి ఈ పుకార్లకు ఆజ్యం పోశాయి. అయితే, వీరిద్దరూ ఇప్పటి వరకు తమ సంబంధంపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో ఇది ప్రస్తుతానికి కేవలం ఒక పుకారుగానే మిగిలిపోయింది.
ఒకవైపు బాబర్ వ్యక్తిగత విషయాలు చర్చనీయాంశం అవుతుంటే, మరోవైపు ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీ20 ప్రపంచకప్ పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
టీమిండియాతో జరగాల్సిన మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రకటించడంతో ఫిబ్రవరి 15న జరగాల్సిన ఇండో-పాక్ పోరుపై సందిగ్ధత నెలకొంది. పాక్ గనుక ఈ మ్యాచ్ ఆడకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ఐసీసీ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది.
క్రీడా మైదానంలో పరుగుల వరద పారించే బాబర్, బయట ఒక అందమైన నటితో వార్తల్లో నిలవడం అభిమానులకు ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. ఒకవేళ ఇండో-పాక్ మ్యాచ్ జరిగితే, మైదానంలో బాబర్ ప్రదర్శనతో పాటు గ్యాలరీలో హనియా అమీర్ మెరుపులు కూడా హైలైట్గా నిలిచే అవకాశం ఉంది.