Vaishnavi Chaitanya: ఆ తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో వైష్ణవి చైతన్య.. బేబీ భామ లైఫ్ లో కీలక నిర్ణయం!

Vaishnavi Chaitanya
బేబీ సినిమాతో ఒక్కసారిగా యువతలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువ నటి వైష్ణవి చైతన్య ప్రస్తుతం వరుస అవకాశాలతో కెరీర్ను ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ కావడంతో ఆమెకు టాలీవుడ్లో మంచి పేరు వచ్చింది. సహజమైన నటన, భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఆమె చూపిన పరిపక్వత ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
ప్రస్తుతం వైష్ణవి, యువ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండతో కలిసి ఎపిక్ అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్లో ఆమె బిజీగా ఉంది. ఇదే సమయంలో ఆమె కెరీర్కు సంబంధించి మరో ఆసక్తికర వార్త సినీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం..వైష్ణవి త్వరలోనే తమిళ చిత్రసీమలో పూర్తి స్థాయి హీరోయిన్గా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్లో ఆమెకు హీరోగా జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ నటించే అవకాశముందని సమాచారం. ఈ సినిమాకు ‘హాట్స్పాట్’ చిత్రంతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు విగ్నేష్ కార్తిక్ కథ, స్క్రిప్ట్ను సిద్ధం చేస్తున్నారని టాక్.
ఈ సినిమా ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నప్పటికీ, ఈ వార్త వైష్ణవి అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ఖరారైతే, తమిళంలో ఆమెకు ఇది తొలి లీడ్ హీరోయిన్ అవకాశం అవుతుంది. గతంలో ఆమె వలిమై’లో చిన్న పాత్రలో కనిపించింది. ఆ సినిమాలో స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ నటించారు. కానీ ఇప్పుడు కథానాయికగా అవకాశం రావడం ఆమె కెరీర్లో కీలక మలుపుగా భావిస్తున్నారు.
బేబీ సినిమా తర్వాత వైష్ణవికి వరుసగా మంచి కథలు వస్తున్నాయి. తెలుగు సినిమాలతో పాటు ఇతర భాషల్లో కూడా తనదైన ముద్ర వేయాలని ఆమె ప్రయత్నిస్తోంది. యువతకు దగ్గరైన పాత్రలు, కథా బలం ఉన్న సినిమాలను ఎంచుకుంటూ ఆమె ముందుకు సాగుతోంది.
వైష్ణవి చైతన్య కెరీర్ ప్రస్తుతం మంచి దశలో ఉంది. తెలుగు నుంచి తమిళం వరకు విస్తరిస్తూ, దక్షిణ భారత చిత్రసీమలో ఆమె స్థానం మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.