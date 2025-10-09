Naveen Yadav: నాడు ముస్లిం పార్టీ.. నేడు హస్తం పార్టీ.. జూబ్లీహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ బ్యాగ్రౌండ్‌ ఇదే..!!

Naveen Yadav's Background: హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో జరగనున్న ఉప ఎన్నికకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. ఈ సీటును అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్, విస్తృతంగా చర్చలు జరిపిన అనంతరం యువ నాయకుడు నవీన్ యాదవ్ ను అధికారిక అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ బలమైన అభ్యర్థిని రంగంలోకి దింపాలని పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం మరియు హైకమాండ్ రెండూ నిర్ణయించాయి.
నవీన్ యాదవ్ ఎంపిక వెనుక రాజకీయ లెక్కలు కూడా ఉన్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో యాదవ, ముస్లిం ఓటర్ల ప్రభావం గణనీయంగా ఉండటంతో, ఈ రెండు వర్గాలకు మద్దతు ఉన్న నవీన్ యాదవ్ పోటీకి సరైన అభ్యర్థిగా భావించారు. హైకమాండ్ పరిగణనలోకి తీసుకున్న మరో అంశం.. ఆయనకు ఉన్న గ్రాస్రూట్ కనెక్ట్, పాత రాజకీయ అనుభవమని చెప్పుకోవచ్చు.
సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఈ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఇక బీఆర్ఎస్ ఈ సీటు నుంచి మాగంటి గోపీనాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతను అభ్యర్థిగా ప్రకటించగా, కాంగ్రెస్ నవీన్ యాదవ్ను రంగంలోకి దించింది. దీంతో జూబ్లీహిల్స్లో ప్రధాన పోరు బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ మధ్య నెలకొన్నట్టే కనిపిస్తోంది.
నవీన్ యాదవ్ రాజకీయ జీవితం మజ్లిస్ (AIMIM) పార్టీతో మొదలైంది. ఆ పార్టీకి చెందిన పలు బాధ్యతల్లో పనిచేశారు. 2014లో జూబ్లీహిల్స్ నుంచి AIMIM అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి 41,656 ఓట్లు సాధించారు. ఆ ఎన్నికలో 25.19శాతం ఓట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచిన ఆయన... కేవలం 9,242 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. 2018లో AIMIM టికెట్ నిరాకరించడంతో పార్టీని వీడి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. ఆసారి 12శాతం ఓట్లు (18,817) సాధించి మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
తర్వాత 2023 ఎన్నికల సమయంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశాడు. అయితే ఆ సమయంలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మాజీ క్రికెటర్ ముహమ్మద్ అజహరుద్దీన్ ఆహ్వానంతో నవంబర్ 15న కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అప్పటి నుంచి ఆయన కాంగ్రెస్ కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ పాదయాత్రలు, ప్రజా సమస్యలపై స్పందిస్తూ స్థానికంగా పాపులర్ అయ్యారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఉప ఎన్నికను రాజకీయంగా ప్రెస్టీజియస్ బాటిల్గా చూస్తోంది. హైదరాబాద్ పట్టణంలో పార్టీ బలం పెంచేందుకు ఇది కీలక అవకాశం అని పార్టీ భావిస్తోంది. స్థానిక నాయకత్వం, హైకమాండ్ కలిసి నవీన్ యాదవ్ అభ్యర్థిత్వం ద్వారా ఓటు బ్యాంక్ను కన్సాలిడేట్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది. యాదవ, ముస్లిం ఓటర్లతో పాటు యువతలో కూడా ఆయనకు మంచి మద్దతు ఉన్నట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
హైదరాబాద్లో జన్మించిన నవీన్ యాదవ్.. CSI ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బేగంపేట్ నుండి ఆర్కిటెక్చర్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. విద్యా జీవితంలోనూ నాయకత్వ లక్షణాలను ప్రదర్శించిన ఆయన, విద్య పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రజాసేవలోకి అడుగుపెట్టారు. వృత్తిరీత్యా ఆర్కిటెక్ట్, వ్యవసాయదారుడు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారవేత్తగా ఉన్నారు.
నవీన్ యాదవ్ సామాజిక సేవా రంగంలో కూడా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన స్థాపించిన “Nav Yuva Nirman” అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత అభివృద్ధి, క్రీడా ప్రోత్సాహం, విద్యార్థుల శ్రేయస్సు కోసం పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అదనంగా, ఆయన తెలంగాణ త్రోబాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారు. క్రీడలను ప్రోత్సహించడంలో ఆయనకున్న ఆసక్తి, సామాజిక సేవతో ముడిపడి ఉంది.
జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో నవీన్ యాదవ్ ప్రజాదరణ రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. యువతలో ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్, మైనారిటీ, యాదవ వర్గాల మద్దతుతో ఈసారి ఆయన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. సాధారణ కుటుంబం నుండి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన, ప్రజలతో దగ్గరగా మమేకమై పనిచేసే నాయకుడిగా గుర్తింపునందుకున్నారు.