English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
8th Pay Commission Big Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్.. కరోనా కాలం DA బకాయిలపై ఆర్థిక శాఖ తేల్చి చెప్పేసింది.. ఇక ఆశలు వదులుకోవాల్సిందేనా?

8th Pay Commission Big Update: కోవిడ్ 19 మహమ్మారి సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నిలిపివేసిన కరువు భత్యం, కరువు సహాయం బకాయిలను చెల్లించడానికి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిరాకరించింది. ఆర్థిక ఒత్తిడిల కారణంగా ఈ బకాయిలను చెల్లించడం లేదని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
1 /7

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ బిగ్ షాకిచ్చింది. కోవిడ్ సమయంలో చెల్లించాల్సి కరువు భత్యం, కరువు సహాయం ఇప్పుటీ లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు, ఉద్యోగులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో దాదాపు 18 నెలల పాటు డీఏ, డీఆర్ చెల్లించలేదు. ఈ విషయంపై ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా ఒక కొత్త ప్రకటన జారీ చేసింది. 

2 /7

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ డీఏ, డీఆర్ బకాయిల చెల్లింపు ప్రస్తుతం సాధ్యం కాదని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. కోవిడ్ 19 వల్ల కలిగిన ఆర్థిక ప్రభావాన్ని కారణంగా  చూపిస్తూ.. నిలిపివేసిన డీఏ, డీఆర్ బకాయిలను విడుదల చేసేందుకు ఆర్థిక మంత్రిత్వ మరోసారి నిరాకరించింది. 

3 /7

ఉద్యోగ సంఘాలు 6సంవత్సరాలనుగా నిరంత పోరాటాలు చేస్తున్నా.. ప్రభుత్వం ప్రతిసారీ వాటిని రిజక్ట్ చేయడంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు.

4 /7

ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వ్యయ విభాగం ఏప్రిల్ 15,2026న జారీ చేసిన లేఖలో కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం డీఆర్, డీఏ మూడు వాయిదాలను నిలిపివేయాలని నిర్ణయం తీసుకుందని పేర్కొంది. ఈ వాయిదాలను జనవరి 1,2020 , జులై 1,2020, జనవరి 1,2021 నుంచి అమలు చేయాల్సి ఉంది.

5 /7

అయితే ఆ సమయంలో కోవిడ్ మహమ్మారి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వం ఆరోగ్య, సంక్షేమ పథకాలపై భారీగా వ్యయాలను భరించాల్సి రావడంతో, ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఒత్తిడి పెరిగింది. అందువల్ల, ఈ డిఏ/డిఆర్ వాయిదాలను నిలిపివేసినట్లు పేర్కొంది.

6 /7

మహమ్మారి  ఆర్థిక ప్రభావం ఒక ఏడాదికే  పరిమితం కాలేదని, దాని ప్రభావాలు 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరం తర్వాత కూడా కొనసాగాయని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. అందువల్ల, పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ వాయిదాల బకాయిలను ప్రభుత్వం చెల్లించడం ఆచరణ సాధ్యం కాదని భావించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఉటంకిస్తూ, బకాయిలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ డిఫెన్స్ రికగ్నైజ్డ్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన దరఖాస్తుకు ప్రతిస్పందనగా ఈ సమాధానం ఇచ్చింది. 

7 /7

ప్రభుత్వ ఈ వైఖరిని బట్టి, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఈ సమయంలో డిఏ/డిఆర్ బకాయిల విషయంలో ఎలాంటి ఉపశమనం లభించే అవకాశం లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ విషయం చాలా కాలంగా చర్చలో ఉంది. ఉద్యోగ సంఘాలు దీనిని నిరంతరం డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.  ఈ నిర్ణయం, ఈ బకాయిల చెల్లింపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం, ప్రభుత్వం ఆర్థిక ఇబ్బందులను కారణంగా చూపి ఈ డిమాండ్‌ను తిరస్కరించింది.

Next Gallery

