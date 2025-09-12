Jwala Gutta: హ్యాట్సాఫ్.. అమ్మతనానికి ఆదర్శంగా మారిన జ్వాలా గుత్తా.. 30 లీటర్ల రొమ్ము పాలను దానం చేసి అరుదైన ఘనత.. ఎందుకో తెలుసా..?

Jwala Gutta donated 30 liters of breast milk: జ్వాలా గుత్తా ప్రతిరోజు కూడా తన బిడ్డకు కావాల్సిన పాలు ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలిన పాలను బాటిల్ లో పట్టి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి సరఫరా చేసేది.ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 30 లీటర్ల తల్లిపాలను నవజాత శిశువులకు అందించింది.
పెళ్లయ్యాక చాలా మంది మహిళలు తల్లి కావాలనుకుంటారు. తల్లి కావడం అంటే మరో పునర్జన్మగా కూడా చెబుతుంటారు. తమ బిడ్డతో అమ్మ అని పిల్పించుకొవడానికి ప్రతి ఒక్క మహిళ సైతం ఎంతో తపన పడిపోతుంటారు. అయితే.. కొంత మందిలో పిల్లలు పుట్టాక అంతగా తల్లిపాలు రావు.
కొన్ని రకాల హర్మోనల్ సమస్యలు, శరీరంలో ఇతర సమస్యల కారణంగా వారి సంతానంకు సరిపడ పాలు వారి రొమ్ములో ఉత్పత్తి కావు. అప్పుడు వారు పాల కోసం ఇతరుల మీద ఆధారపడతారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది తల్లులు.. తమ రొమ్ము పాలను.. డొనేట్ చేస్తారు. నవజాత శిశువులకు తల్లిపాలే ఇవ్వాలంటారు. బిడ్డకు కావాల్సిన పోషకాలు, ఇమ్యునిటీ మొత్తంగా తల్లి పాల నుంచి బిడ్డకు అందుతుంది.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భారత బ్యాడ్మింటర్ స్టార్ జ్వాలా గుత్తా ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచారు. జ్వాలాగుత్త ఇటీవల తాను బిడ్డ పుట్టాక చేసిన పనిని ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రశంసిస్తున్నారు. అమ్మతనానికి ఆదర్శంగా మారిందని కూడా అందరు జ్వాలా గుత్త చేసిన గొప్ప పనికి ఫిదా అవుతున్నారు.
భారతదేశపు ప్రసిద్ధ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి జ్వాలా గుత్తా నిజంగా ప్రశంసనీయమైన ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఇటీవల తల్లి అయిన జ్వాలా గుత్తా ప్రతిరోజూ తన బిడ్డకు సరిపడా.. పాలను పట్టిన తర్వాత మిగిలిన పాలను బాటిల్ లో పట్టి.. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సరఫరా చేసింది. ప్రతిరోజు దాదాపు.. 600 మి.లీ. దానం చేస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, ఆమె ఇప్పటివరకు 30 లీటర్ల తల్లి పాలను దానం చేసింది. గత నాలుగు నెలలుగా, జ్వాలా గుత్తా ప్రతిరోజూ తల్లిపాలకు దూరమైన నవజాత శిశువుల కోసం పాలను దానం చేస్తోంది. జ్వాల దీనిపై మాట్లాడుతూ.. తన పాలు.. తల్లిపాలు లేని శిశువులకు ఉపయోగ పడితే అంతకన్నా తనకు కావాల్సిందేముందని జ్వాల గుత్త ఎమోషనల్ అయ్యారు.
జ్వాల గుత్త.. నటుడు విష్ణు వినోద్ను 22 ఏప్రిల్ 2021న వివాహం చేసుకున్నారు. ఆతర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత తల్లి అయ్యింది. జ్వాల తన ఆడపిల్లకు పాలు ఇచ్చిన తర్వాత తన పాలన్నింటినీ దానం చేస్తుంది. భారతదేశంలో మొదటిసారిగా, ఒక అథ్లెట్ ఈ విధంగా తన పాలను దానం చేయడం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకమంటూ అందరు వేనోళ్ల జ్వాల గుత్తను పొగుడ్తున్నారు
తల్లి పాలు పిల్లలకు అమృతం లాంటివని, తప్పకుండా తమ రొమ్ముపాలను పిల్లకు ఇవ్వాలని అంటారు.అయితే... చాలా మంది సెలబ్రీటీలు తల్లి అయ్యాక.. పాలను ఇస్తే తమ శరీరం పూర్తిగా రొమ్ములు జారీపోయినట్లు అవుతుందని, బాడీ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుందని నీచంగా ఆలోచించే ఈ సమయంలో గుత్తా జ్వాలా ఈ విధంగా తన పాలను.. నవజాత శిశులకు కూడా ఇవ్వడం చూసి అందరు కూడా బ్మాడ్మింటన్ స్టార్ చేసిన పనికి ఫిదా అవుతున్నారు.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా జ్వాలా పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మరోవైపు.. తల్లి పాలలో పిల్లల అభివృద్ధికి అవసరమైన అన్ని పోషకాలు ఉంటాయి. ఇది పిల్లలలో అలెర్జీలు, ఉబ్బసం, ఊబకాయం ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. శిశులకు తల్లిపాలు ఒక అమృతం లాంటివని వైద్యులు సైతం చెబుతుంటారు.