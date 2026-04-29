  • Re Release Highest Collections Movies: రీ రిలీజ్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రాలు.. ఏ సినిమా ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే..!

Re Release Highest Collections Movies: రీ రిలీజ్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రాలు.. ఏ సినిమా ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే..!

Re Release Highest Collections Movies: గత కొన్నేళ్లుగా  తెలుగులో రీ రిలీజ్ చిత్రాలు విడుదల చేయడం అనే  ట్రెండ్ పెరిగింది. అంతేకాదు పాత  బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను 4K లో మళ్లీ విడుదల చేస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ప్రభాస్ నటించిన ‘డార్లింగ్’ మూవీని రీ రిలీజ్ చేస్తే వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో రీ రిలీజ్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రాల విషయానికొస్తే..
బాహుబలి ఎపిక్..  బాహుబలి పార్ట్ 1, బాహుబలి పార్ట్ 2 చిత్రాలను కలిపి అందులో కొన్ని సీన్స్ లేపట్టి ఒక పార్టుగా ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో రిలీజ్ చేస్తే మంచి వసూళ్లను దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డేనే రూ. 19.65 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓ స్టార్ హీరో చిత్రానికి వచ్చిన వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సి నిమా టోటల్ రన్ లో ఈ సినిమా రూ. 51.70 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

ఖలేజా..  మహేష్ బాబు హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘ఖలేజా’. ఈ సినిమాను 4K వెర్షన్ లో  రీ రిలీజ్ లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.తొలి రోజు రూ. 6.85 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్  రాబట్టిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 10.78 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. 

మురారి.. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మురారి’. ‘మురారి’ రీ రిలీజ్ లో ఫస్ట్ డే  రూ.5.41 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. అప్పటి వరకు తెలుగులో అన్ని రికార్డులను మడతపెట్టేసింది.   మురారి చిత్రం రీ రిలీజ్ లో ఓవరాల్ గా రూ. 8.90 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో టాప్ 3లో నిలిచింది. 

డార్లింగ్..  రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్ గా  నటించిన చిత్రం ‘డార్లింగ్’. కరుణాకరన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా 4కేలో రీ రిలీజ్ లో రూ. 5.62 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా 8.40 కోట్ల కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది. 

గబ్బర్ సింగ్..  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గబ్బర్ సింగ్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 7.01 కోట్ల  గ్రాస్ కలెక్షన్స్ తో రచ్చ చేసింది. ప్రీమియర్స్ కలిపితే.. రూ. 7.53 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.బాహుబలి 2 ఎపిక్ విడుదల వరకు  తెలుగులో రీ రిలీజ్ లో ఫస్ట్ డే హైయ్యోస్ట్ కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రంగా ‘గబ్బర్ సింగ్’ నిలిచింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 8.01 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.    

ఖుషీ.. పవన్ కళ్యాణ్,   భూమిక హీరో, హీరోయిన్లుగా ఎస్.జె.సూర్య డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఖుషీ’. రీ రిలీజ్ లో మొదటి రోజు ఈ సినిమా రూ. 4.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ లో రూ. 7.46 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.  

ఈ దక్షిణాదిలో రీ రిలీజ్ లో తమిళ సినిమా గిల్లీ మొత్తంగా రూ. 32.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడితే.. పడయప్ప సినిమా రూ. 18.55 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది. అటు మంకతా మూవీ రూ. 14.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడితే.. విజయ్ నటించిన సచిన్ మూవీ 13.60 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టాయి.    

Re Release Highest Collections Movies Re Release Collections Bahubali epic Bahubali epic Collections Prabhas Gabbar Singh Re Release Collections Murari pawan kalyan Jr Ntr mahesh babu Tollywood

Actress Husband: 9 మంది అమ్మాయిలతో అఫైర్.. బెడ్ రూమ్ లో అలా చేసేవాడు.. భర్త పెట్టిన నరకం గురించి తెలుగు స్టార్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు!