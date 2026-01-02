Bajaj Platina 100 Mileage: ఈ కొత్త ఏడాదిలో కొత్త బైక్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? మరీ ముఖ్యంగా పెట్రోల్ ఖర్చుల గురించి బెంగ లేకుండా, తక్కువ బడ్జెట్లో నమ్మకమైన బైక్ కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం మార్కెట్లో బజాజ్ ప్లాటినా 100 (Bajaj Platina 100) ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది.
భారతీయ మార్కెట్లో బజాజ్ ప్లాటినా 100 ప్రారంభ ధర రూ. 65,407 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది. ఈ తక్కువ ధరలోనే ఈ బైక్ మధ్యతరగతి ప్రయాణికులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది.
ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్..ఒక్క బటన్ స్టార్ట్ సౌకర్యంతో వస్తుంది. సుదూర ప్రయాణాలకు వీలుగా పొడవైన సీటు, అధునాతన షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి. కొత్త రియర్వ్యూ మిర్రర్లు, LED DRLలతో ఈ బైక్ చూడటానికి స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
ప్లాటినా 100 బైక్ ప్రధాన ఆకర్షణ దాని మైలేజ్. ఈ బైక్ లీటర్ పెట్రోల్కు సుమారు 70 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది. దీనిలో 11 లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ ఉంటుంది. అంటే, మీరు ఒక్కసారి ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే ఏకంగా 770 కిలోమీటర్ల వరకు నిశ్చింతగా ప్రయాణించవచ్చు. ఊరు దాటి వెళ్లినా పెట్రోల్ బంకుల కోసం వెతకాల్సిన అవసరం ఉండదు.
తక్కువ ధర అయినప్పటికీ, బజాజ్ దీని ఇంజిన్ పనితీరులో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్తో ఇందులో 99.59cc, 4-స్ట్రోక్ DTS-i సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ కలదు. ఇది 8.2PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గరిష్టంగా గంటకు 90 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణించగలదు. సేఫ్టీ బ్రేకింగ్.. 130mm ఫ్రంట్, 110mm రియర్ డ్రమ్ బ్రేక్లతో పాటు యాంటీ-స్కిడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ వల్ల బైక్ స్కిడ్ అవ్వకుండా సురక్షితంగా ఆగుతుంది.
రూ. 70 వేల ధర విభాగంలో ఇది హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్, హోండా షైన్ 100, హీరో HF డీలక్స్ వంటి పాపులర్ బైక్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఆఫీసు పనులకు, డెలివరీ బాయ్స్ కు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తిరిగేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.