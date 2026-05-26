/Bakrid Holiday 2026: బక్రీద్ హాలిడే కన్ఫ్యూజన్.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో బ్యాంకులు ఎప్పుడు మూసివేస్తారు?

Bakrid Bank Holiday 2026:బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే ఈసారి బక్రీద్ తేదీ రాష్ట్రాల వారీగా మారుతున్న కారణంగా మే 27, మే 28 తేదీల్లో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయనున్నారు. దీంతో బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకోవాలనుకునే ప్రజలు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
బక్రీద్ను ఈద్ అల్ అధా లేదా బక్రీ ఈద్ అని కూడా పిలుస్తారు. ముస్లింలకు ఇది అత్యంత పవిత్రమైన పండుగల్లో ఒకటి. ఈ పండుగ త్యాగం మరియు భక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఇస్లామిక్ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రవక్త ఇబ్రాహీం తన కుమారుడు ఇస్మాయిల్ను దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడ్డారని చెబుతారు. ఆయన విశ్వాసాన్ని చూసిన దేవుడు చివరికి ఒక గొర్రెను త్యాగానికి ఇచ్చాడని ముస్లింల విశ్వాసం.
ఈ పండుగ ఇస్లామిక్ చంద్ర క్యాలెండర్ ప్రకారం జరుపుకుంటారు. చంద్రుడి దర్శనాన్ని బట్టి తేదీలు మారుతుండటంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మే 27న సెలవు ఉంటే మరికొన్ని చోట్ల మే 28న సెలవు ఉంటుంది.
ఆర్బీఐ హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం మే 27 బుధవారం కొన్ని నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయనున్నారు. ఆ జాబితాలో అగర్తలా, అహ్మదాబాద్, భోపాల్, చండీగఢ్, డెహ్రాడూన్, గువాహటి, ఇంఫాల్, జమ్మూ, కాన్పూర్, కోల్కతా, లక్నో, న్యూ ఢిల్లీ, రాయ్పూర్, రాంచీ, శిమ్లా మరియు శ్రీనగర్ వంటి నగరాలు ఉన్నాయి.
ఇక మే 28 గురువారం హైదరాబాద్ మరియు విజయవాడతో పాటు బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబై, జైపూర్, నాగ్పూర్, పనాజీ, పాట్నా, షిల్లాంగ్ వంటి నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కువ భాగం బ్యాంకులు మే 28న పనిచేయవు.
అయితే బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు మూసివేసినా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం అందుబాటులో ఉంటాయి. యూపీఐ సేవలు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మరియు ఏటీఎం సేవలు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. కాబట్టి అత్యవసర నగదు లావాదేవీలు లేదా ఆన్లైన్ చెల్లింపులు చేసుకునే వారికి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు.
బక్రీద్ రోజున ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే ఖుర్బానీ ఆచారాన్ని పాటిస్తారు. మేకలు, గొర్రెలు లేదా ఇతర జంతువులను త్యాగం చేసి ఆ మాంసాన్ని కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు మరియు పేదలకు పంచుతారు. ఈ పండుగ ద్వారా దానం, సహాయం మరియు పంచుకునే భావనను మరింత బలపరుస్తారు. బ్యాంక్ పనులు ఉన్నవారు తమ ప్రాంతంలో సెలవు తేదీని ముందుగానే తెలుసుకుని ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.