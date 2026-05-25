/Bakrid Holiday: బక్రీద్ సెలవు మార్చిన కేంద్రం.. ఒక దగ్గర 27, మరో దగ్గర 28వ తేదీ..కారణం ఇదే!

Bakrid Holiday:ఈసారి బక్రీద్ పండుగ తేదీపై దేశవ్యాప్తంగా కొంత గందరగోళం నెలకొంది. చాలా రాష్ట్రాల్లో బక్రీద్ను మే 28న జరుపుకోనుండగా, జమ్మూ కాశ్మీర్లో మాత్రం మే 27నే పండుగ జరుపుకోనున్నారు. దీంతో సెలవు తేదీల్లో కూడా మార్పులు వచ్చాయి.
బక్రీద్ను ఈద్ అల్ అద్హా లేదా ఈద్ ఉల్ అజ్హా అని కూడా పిలుస్తారు. ముస్లింలకు ఇది ఎంతో పవిత్రమైన పండుగ. హజ్ యాత్ర సమయంలో ఈ పండుగ వస్తుంది. ప్రవక్త ఇబ్రహీం అల్లాహ్ ఆజ్ఞకు లోబడి తన కుమారుడిని త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడిన ఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.
ఈ పండుగ తేదీ చంద్ర దర్శనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లో జిల్ హజ్ నెల 10వ రోజున బక్రీద్ జరుపుతారు. అయితే ప్రతి దేశం, ప్రాంతంలో చంద్రుడు కనిపించే సమయం వేర్వేరుగా ఉండటంతో తేదీలు మారుతుంటాయి.
సౌదీ అరేబియాలో జిల్ హజ్ చంద్రుడు మే 17న కనిపించింది. అందుకే అక్కడ మే 27న బక్రీద్ జరుపుకుంటున్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని స్థానిక మత పెద్దలు కూడా అదే రోజు చంద్ర దర్శనం జరిగినట్లు ప్రకటించారు. అందువల్ల అక్కడ కూడా మే 27నే బక్రీద్ జరగనుంది.
అయితే భారతదేశంలోని మిగతా ప్రాంతాల్లో మే 17న చంద్రుడు కనిపించలేదు. దీంతో మే 19 నుంచి జిల్ హజ్ నెల ప్రారంభమైనట్లు భావించారు. అందుకే దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో మే 28న బక్రీద్ జరుపుకోనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మొదట మే 27ను సెలవుగా ప్రకటించినా, తర్వాత దాన్ని మార్చి మే 28ను అధికారిక సెలవుగా ప్రకటించింది. ఢిల్లీలోని అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మే 28న మూసివేయనున్నారు.
కేరళ ప్రభుత్వం మాత్రం రెండు రోజుల సెలవు ప్రకటించింది. మే 27, 28 తేదీల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు మూసివేయనున్నారు. మరోవైపు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ముందుగా ఇచ్చిన సెలవులను మార్చి చివరకు మే 28నే అధికారిక సెలవుగా ఖరారు చేసింది. ఈసారి చంద్ర దర్శనం కారణంగా బక్రీద్ తేదీ మారడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.