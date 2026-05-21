/Bakrid Holiday: బక్రీద్ పండగ సెలవు ఎప్పుడు? మే 27 లేదా మే 28 ఏపీలో హాలీడే ఎప్పుడంటే?

ముస్లింలు పవిత్రంగా జరుపుకొనే బక్రీద్ పండుగ గురించి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి ప్రభుత్వం నుంచి ఓ కీలక ప్రకటన వెలువడింది.
రాష్ట్రంలో బక్రీద్ (ఈద్ అల్-అధా) పండుగ సెలవును మే 27 నుంచి మే 28కి మార్పు చేసినట్లు గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వుల ప్రకటనను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ సహా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెలవంక కనిపించని కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా బక్రీద్ హాలీడేను మే 27 నుంచి మే 28కి మార్పు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తన అధికారిక వార్షిక సెలవుల క్యాలెండర్లో బక్రీద్ సెలవును మే 27గా ముందుగానే ప్రకటించింది. అయితే, పండుగ తేదీ ఒక రోజు ముందుకు మారడంతో, ఈ ప్రభుత్వ సెలవును మే 28కి సవరిస్తూ ఇప్పుడు అధికారిక ఉత్తర్వుల జారీ చేసింది.
బక్రీద్ పండుగ సమీపిస్తుండటంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాత్కాలిక పశువుల మార్కెట్లు వెలుస్తున్నాయి. ఖుర్బానీ (బలి) ఆచారాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుండి వ్యాపారులు పెద్ద సంఖ్యలో జీవాలను హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా ఈ సీజన్ లో వేలాది మంది కొనుగోలుదారులతో ఈ మార్కెట్లు కిటకిటలాడుతుంటాయి.