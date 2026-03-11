Balakrishna As Villain: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

Balakrishna As Villain: ఈ మధ్యకాలంలో బడా హీరోలు కూడా క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే విలన్ పాత్రలు చేస్తున్నారు. కల్కి మూవీలో కమల్ హాసన్, కూలీ మూవీలో నాగార్జున విలన్ గా నటించారు. కానీ నందమూరి బాలకృష్ణ కూడా తన మొత్తం సినీ కెరీర్ లో ఒకే ఒక్క చిత్రంలో విలన్ గా నటించారు. ఇంతకీ ఏమిటా సినిమా అనే విషయానికొస్తే..
NBK Villain character: అవును బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో 110 చిత్రాల్లో నటించారు. అందులో మొదటి చిత్రం ‘తాతమ్మ కల’ నుంచి ప్రతి సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఏదో ‘శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వర కళ్యాణం’, అనురాగ దేవత సినిమాల్లో సైడ్ క్యారెక్టర్స్ లో నటించారు. మొత్తంగా అన్ని చిత్రాల్లో ప్రధాన పాత్రల్లోనే కనిపించారు.
ఇక బాలకృష్ణ తన మొత్తం సినీ కెరీర్ లో ఒకే చిత్రంలో విలన్ గా నటించారు. అదే ‘సుల్తాన్’. నటుడిగా బాలకృష్ణ 74వ చిత్రం. సమరసింహారెడ్డి వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత బాలయ్య నుంచి వచ్చిన చిత్రం కావడం విశేషం.
ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ సమర్పకుడిగా తన తోడల్లుడు ఎం.ఆర్.వి.ప్రసాద్ నిర్మాణంలో పీబీ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజులు నటించారు.ఈ సినిమాలో నటరత్న బాలకృష్ణ, యువరత్న బాలకృష్ణ అని టైటిల్ కార్డ్స్ లో వేశారు. మొత్తంగా కృష్ణత్రయం హీరోలుగా నటించిన ఈ సినిమా 1999 మే 27న విడుదలైంది.
శరత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘సుల్తాన్’ సినిమా భారీ అంచనాలతో విడుదలైంది. అప్పటికే శరత్ దర్శకత్వంలో బాలయ్య నటించిన ‘వంశానికొక్కడు, పెద్దన్నయ్య చిత్రాలు మంచి హిట్ అందుకున్నాయి. ఈ సినిమాతో హాట్రిక్ అందుకుంటారని అందరు అనుకున్నారు. కానీ ఈ సినిమా పెద్దగా నడవలేదు.
సుల్తాన్ మూవీ నడవకపోవడానికి పెద్ద రీజనే ఉంది. అదే యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ‘సమరసింహారెడ్డి’ ఇంపాక్ట్ బలంగా ఉండటంతో ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ తో ‘సుల్తాన్’ మూవీ బాగానే ఉన్న పెద్దగా నడవలేదు. మొత్తంగా ముగ్గురు మాస్ హీరోలు నటించిన ‘సుల్తాన్’ సినిమాలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా కొట్టింది.
‘సుల్తాన్’ సినిమాలో బాలకృష్ణ సుల్తాన్, పృథ్వీగా కవల సోదరులుగా యాక్ట్ చేశారు. అంతేకాదు సుల్తాన్ పాత్రలో అద్భుతమైన విలనిజం పండించారు. మొత్తంగా బాలకృష్ణ తన ఎంటైర్ కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే కావడం గమనార్హం. మొత్తంగా బాలయ్య వెరైటీగా ప్రయత్నించిన ఈ ప్రయోగం ప్రేక్షకుల తిరస్కారానికి గురైంది. మొత్తంగా బాలకృష్ణ అభిమానులకు ఇది తీపి గుర్తు. మరోవైపు బాలయ్య.. హీరోగా విలన్ గా యాక్ట్ చేయాలనుకున్న ‘నర్తనశాల’ సినిమా ద్రౌపది మధ్యలో ఆగిపోయింది.