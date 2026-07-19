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Balakrishna: అలా చేస్తే నకిలీ అవుతావ్'.. నాగచైతన్యకు బాలయ్య వార్నింగ్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 19, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:39 AM IST

Balakrishna: అక్కినేని నాగ చైతన్య ప్రస్తుతం 'వృషకర్మ' సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి కార్తిక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, నాగ చైతన్య సినీ ప్రయాణంపై గతంలో నందమూరి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చకు వచ్చాయి.

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నాగ చైతన్యపై బాలయ్య కామెంట్స్

నాగ చైతన్య హీరోగా పరిచయమైన 'జోష్' సినిమా ఆడియో వేడుకలో బాలకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో ఆయన నాగ చైతన్యతో పాటు అక్కినేని కుటుంబం గురించి కూడా ఆసక్తికరంగా మాట్లాడారు.బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ, అక్కినేని నాగేశ్వరరావును తనకు ఎంతో ఆప్తుడిగా భావిస్తానని చెప్పారు. ఆ కుటుంబంతో తనకు మంచి అనుబంధం ఉందని గుర్తు చేశారు. అదే సమయంలో నాగార్జున గురించి సరదాగా మాట్లాడుతూ, ఆయన వ్యాపార విషయాల్లో ఎంతో తెలివిగా వ్యవహరిస్తారని అన్నారు.

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నాగ చైతన్య తాజా వార్తలు

అయితే నాగ చైతన్యకు ఇచ్చిన సలహా మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. సినీ కుటుంబం నుంచి రావడం ఒక అవకాశం మాత్రమేనని, కానీ విజయాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే సొంత ప్రతిభ అవసరమని బాలయ్య చెప్పారు. తల్లిదండ్రులు లేదా పెద్దలను గౌరవించడం మంచిదేనని, కానీ వారిని పూర్తిగా అనుకరించడం సరైన మార్గం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు.  

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అక్కినేని నాగ చైతన్య

ఈ సందర్భంగా ఆయన తన తండ్రి ఎన్టీఆర్ చెప్పిన మాటలను గుర్తు చేశారు. "అనుసరించే వ్యక్తి వారసుడు అవుతాడు.. అనుకరించే వ్యక్తి నకిలీగా మిగిలిపోతాడు" అనే భావాన్ని వెల్లడిస్తూ, ప్రతి నటుడు తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించుకోవాలని సూచించారు.  

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వృషకర్మ సినిమా

నాగ చైతన్యకు కుటుంబ పరంగా ఎలాంటి లోటు లేదని, అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ కెరీర్‌లో మాత్రం కష్టపడి ముందుకు వెళ్లాలని బాలకృష్ణ అన్నారు. ప్రస్తుతం యువ హీరోల మధ్య పోటీ చాలా ఎక్కువగా ఉందని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో మంచి కథలను ఎంచుకుని విభిన్న పాత్రలు చేస్తేనే ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందగలడని పేర్కొన్నారు.  

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కార్తిక్ దండు

చివరిగా నాగ చైతన్య మంచి ఆరోగ్యం, విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని వైవిధ్యమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరించాలని ఆశీర్వదించారు. కాగా, నాగ చైతన్య తొలి చిత్రం 'జోష్' ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేదు. ఆ తర్వాత ప్రేమకథలు, కుటుంబ కథా చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం విభిన్న కథలను ఎంపిక చేసుకుంటూ నటుడిగా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు.

TAGS:
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Balakrishna
Balakrishna comments on Naga Chaitanya
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