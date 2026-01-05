Akhanda 2: బాలయ్య అభిమానులకు బంపరాఫర్.. ఆ థియేటర్ లో అఖండ 2 ఫ్రీ షో..

Akhanda 2 Free Show: ఆలోచించినా.. ఆశాభంగం.. మంచి తరుణం మించి పోతుంది. బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘అఖండ 2’ మూవీని ఆయన అభిమానులు ఉచితంగా ప్రదర్శించబోతున్నట్టు ఓ కరపత్రాన్ని ప్రచురించారు. దానికి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన ఈ కరపత్రం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది.
NBK Akhanda 2 Thandavam Free Movie Show: గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అఖండ 2 తాండవం’. 14 రీల్స్ పతాకంపై బోయపాటి శ్రీను ఈ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున తెరకెక్కించారు. హిందూ సనతన ధర్మంపై తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లను సాధిస్తోంది.
గత నెల 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఆర్ధిక ఇబ్బందుల కారణంగా డిసెంబర్ 12న విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు మిక్స్ డ్ టాక్ తో భారీ వసూళ్లనే దక్కించుకుంటుంది. సంక్రాంతి సినిమాలు విడుదలయ్యే వరకు అ సినిమా థియేటర్స్ లో రన్ కానుంది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని బాపట్ల జిల్లాలోని భట్టిప్రోలు పార్వతీ టాకీస్ లో ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమాను ఉచితంగా 5,6,7 తేదిల్లో ప్రదర్శించనున్నారు.
భారత దేశం గురించి, దేశభక్తి గురించి దైవభక్తి గురించి భారతీయ సనాతన హైందవ ధర్మం గురించి గొప్పగా చెప్పిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులందరు సకుటంబ సపరివారసమేతంగా కలిసి చూడవలసిన చిత్రం అని కర పత్రం ప్రింట్ చేసి ప్రచారం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు తెలియని వాళ్లకు ఈ సినిమా చూపించమని కోరుతున్నారు.
బాలకృష్ణ విషయానికొస్తే.. 65 యేళ్ల వరుస విజయాలతో దూకుడు మీదున్నారు. దైవభక్తికి దేశభక్తిని మిళితం చేసి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లను సాధిస్తోంది. ఈ సినిమాలో బాలయ్య అఖండ గా మరోసారి అఘోర పాత్రలో చెలరేగిపోయాడు. అఖండ పాత్రలో బాలయ్యను తప్పించి మరో నటుడిని ఊహించుకోవడం కష్టమే అంటున్నారు చూసిన జనాలు. ఈ సినిమా సరైన సమయంలో విడుదలై ఉంటే.. ఇప్పటికే అన్ని ప్రాంతాల్లో లాభాల్లోకి వచ్చేది.
కానీ లేట్ రిలీజ్ వల్ల నిర్మాతలకు బయ్యర్స్ దాదాపు 20 శాతం మైనస్ అయ్యాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఇక ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ తప్ప అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకున్నట్టు మేకర్స్ చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు వరుసగా ఐదు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ మూవీతో పాటు యూఎస్ లో 1 మిలియన్ డాలర్ కొల్లగొట్టిన సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ ఇయర్ బాలయ్య.. గోపీచింద్ మలినేనితో ఓ పీరియాడికల్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ యేడాది దసరా కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు మేకర్స్.