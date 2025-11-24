English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Akhanda 2 Thandavam: యోగిని కలిసిన అఖండ 2 తాండవం టీమ్.. యూపీ సీఎంకు త్రిశూలం బహూకరించిన బాలయ్య..

Akhanda 2 Thandavam: యోగిని కలిసిన అఖండ 2 తాండవం టీమ్.. యూపీ సీఎంకు త్రిశూలం బహూకరించిన బాలయ్య..

Akhanda 2 Thandavam Team Met UP CM Yogi Adityanath: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను కలయికలో వస్తోన్న ‘అఖండ 2 తాండవం’ ట్రైలర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ ను జోరుగా చేస్తున్నారు. తాజాగా అఖండ 2 తాండవం టీమ్ ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. 
1 /5

అఖండ చిత్రానికి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘అఖండ 2 తాండవం’ ట్రైలర్  గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దైవ భక్తికి, దేశభక్తి జోడించాడు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను. ఈ సినిమా ట్రైలర్ లో చూపించిన విజువల్స్ సూపర్ గా ఉన్నాయి. ఇందులో యాక్షన్ సీన్స్ కూడా అదిరిపోయాయి. బాలయ్య కూడా హిందీలో తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం విశేషం. 

2 /5

ఇక బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను సినిమా అంటేనే లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి చూడాల్సిందే. ప్రేక్షకులు వీళ్లు ఈ సారి స్క్రీన్ పై ఎలాంటి మాయ చేస్తారనే దాని కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా అఖండ 2 టీమ్.. మన దేశంలో జనాభా పరంగా అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసారు. 

3 /5

అంతేకాదు యూపీ సీఎం కేవలం ముఖ్యమంత్రినే కాదు.. గోరఖ్ పూర్ మఠాధిపతి కూడా. మరోవైపు అఖండ 2 తాండవం మూవీ ఆధ్యాత్మిక అంశాలకు కమర్షియల్, దేశభక్తి, సనాతన హైందవ ధర్మం పై జరిగిన దాడిని ఓ అఘోరా ఎలా ఎదర్కొన్నాడనే కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కింది. అందుకే ఓ సీఎంగానే కాకుండా మఠాధిపతిగా ఆయనను కలిసి చిత్ర యూనిట్ ఆశీర్వాదం తీసుకుంది.   

4 /5

ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారెకి అఖండలో బాలయ్య ఉపయోగించిన త్రిశూలం బహూకరించారు. ఈ సందర్బంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయనకు వివరించారు.   

5 /5

మరోవైపు అఖండ 2 తాండవం ఇప్పటికే కర్ణాటక, ముంబై,లలో ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు. మరోవైపు మన దేశ ఆధ్యాత్మిక రాజధాని వారణాసిలో అఖండ 2 తాండవం గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను నిర్వహించనున్నారు. ఆ వేడుకకు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తో పాటు పలువరు కేంద్ర మంత్రులతో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరుకానున్నట్టు సమాచారం. దీనిపై అధికారిక సమాచారం వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 5న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.   

Akhanda 2 Thandavam Team Met Yogi adityanath Balakrishna met UP CM Yogi Adityanath Yogi Adityanath Akhanda 2 Tandavam Varanasi Event Akhanda 2 Thandavam Now in 3D Akhanda 2 Thandavam Now in 3D Version Akhanda 2 Thandavam Theatrical Rights Akhanda 2 Thandavam pre Release Theatrical Business Akhanda 2 Thandavam Non Thetrical Business Akhanda 2 Ott Rights Akhanda 2 Thandavam Akhanda 2 NBK Balakrishna Boyapati Sreenu 2006 Tollywood Top 10 Movies

Next Gallery

Dhanush Mrunal: మృణాల్ ఠాకూర్ తో డేటింగ్ కన్ఫర్మ్ చేసిన ధనుష్..!