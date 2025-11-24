Akhanda 2 Thandavam: యోగిని కలిసిన అఖండ 2 తాండవం టీమ్.. యూపీ సీఎంకు త్రిశూలం బహూకరించిన బాలయ్య..

Akhanda 2 Thandavam Team Met UP CM Yogi Adityanath: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను కలయికలో వస్తోన్న ‘అఖండ 2 తాండవం’ ట్రైలర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ ను జోరుగా చేస్తున్నారు. తాజాగా అఖండ 2 తాండవం టీమ్ ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.
అఖండ చిత్రానికి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘అఖండ 2 తాండవం’ ట్రైలర్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దైవ భక్తికి, దేశభక్తి జోడించాడు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను. ఈ సినిమా ట్రైలర్ లో చూపించిన విజువల్స్ సూపర్ గా ఉన్నాయి. ఇందులో యాక్షన్ సీన్స్ కూడా అదిరిపోయాయి. బాలయ్య కూడా హిందీలో తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం విశేషం.
ఇక బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను సినిమా అంటేనే లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి చూడాల్సిందే. ప్రేక్షకులు వీళ్లు ఈ సారి స్క్రీన్ పై ఎలాంటి మాయ చేస్తారనే దాని కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా అఖండ 2 టీమ్.. మన దేశంలో జనాభా పరంగా అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసారు.
అంతేకాదు యూపీ సీఎం కేవలం ముఖ్యమంత్రినే కాదు.. గోరఖ్ పూర్ మఠాధిపతి కూడా. మరోవైపు అఖండ 2 తాండవం మూవీ ఆధ్యాత్మిక అంశాలకు కమర్షియల్, దేశభక్తి, సనాతన హైందవ ధర్మం పై జరిగిన దాడిని ఓ అఘోరా ఎలా ఎదర్కొన్నాడనే కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కింది. అందుకే ఓ సీఎంగానే కాకుండా మఠాధిపతిగా ఆయనను కలిసి చిత్ర యూనిట్ ఆశీర్వాదం తీసుకుంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారెకి అఖండలో బాలయ్య ఉపయోగించిన త్రిశూలం బహూకరించారు. ఈ సందర్బంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయనకు వివరించారు.
మరోవైపు అఖండ 2 తాండవం ఇప్పటికే కర్ణాటక, ముంబై,లలో ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు. మరోవైపు మన దేశ ఆధ్యాత్మిక రాజధాని వారణాసిలో అఖండ 2 తాండవం గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను నిర్వహించనున్నారు. ఆ వేడుకకు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తో పాటు పలువరు కేంద్ర మంత్రులతో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరుకానున్నట్టు సమాచారం. దీనిపై అధికారిక సమాచారం వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 5న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.