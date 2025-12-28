Balakrishna: ప్రైవేట్ భాగాలు నొక్కేస్తారు.. అందుకే బాలకృష్ణ కొట్టారు.. పూరి జగన్నాథ్ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!

Puri Jagannath Shocking Interview : తాజాగా శివాజీ హీరోయిన్ల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కొంతమంది ఈ మాటలను సమర్థిస్తుండగా, మరికొంతమంది మాత్రం శివాజీపై విరుచుకుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో గతంలో సెలబ్రిటీలు ఎంతోమంది డ్రెస్సుల గురించి అలాగే సెలబ్రిటీల ప్రైవసీ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఏమున్నా కానీ.. మొహమాట పడకుండా ముఖం మీదే చెప్పే దర్శకులలో పూరి జగన్నాథ్ ఒకరు. ఆయన గతంలో హీరోలు అలాగే హీరోయిన్ల గురించి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం మరోసారి వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
ఈ వీడియోలో పూరి జగన్నాథ్ బాలకృష్ణ గురించి కూడా మాట్లాడారు. ముందుగా అందరూ బాలకృష్ణ పబ్లిక్లో కొంతమందిని కొడుతూ ఉంటారు అనే మాటలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే అందుకు సమాధానం ఉంది, ఆయన చేసేది కరెక్టే అంటూ అసలు విషయం చెప్పుకొచ్చారు.
పూరి జగన్నాథ్ మాట్లాడుతూ.. హీరోయిన్లు పబ్లిక్ ఈవెంట్కు వెళితే వాళ్లను అక్కడక్కడ పట్టుకుంటూ ఉంటారు. అయితే హీరోలు వెళితే కూడా అలాగే ప్రవర్తిస్తారు అని మీకు తెలుసా అని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యంగా.. హీరోల బాల్స్ పట్టుకొని నొక్కేస్తూ ఉంటారు. అంత చండాలంగా ప్రవర్తించే వాళ్లు కూడా ఉన్నారు అని మీకు తెలుసా అంటూ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్పారు.
ఈ విషయాలు ఏవీ హీరోలు బయటకు చెప్పరు అని, కానీ తాను మొదటిసారి ఇలాంటి విషయం చెబుతున్నాను అని తెలిపారు.
ఇక అందుకే బాలకృష్ణ అలాంటి వాళ్లను కొట్టేది అని క్లారిటీ ఇచ్చారు పూరి జగన్నాథ్. ఈ మాటలు విన్న తెలుగు అభిమానులు సైతం మరీ ఇలాంటి జనం కూడా ఉంటారా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.