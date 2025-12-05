Balakrishna: చిరు,నాగ్,వెంకీలకు సాధ్యం కానీ రికార్డు.. అఖండ 2తో బాలయ్య సొంతం..

Akhanda 2 Thandavam: బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం తన కెరీర్ పరంగా పీక్స్ లో ఉన్నారు. ఇక బాలయ్య సమకాలీకులైన చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్ లకు ఎవరికి సాధ్యం కానీ రికార్డును నందమూరి నట సింహాం ‘అఖండ 2 తాండవం’తో క్రియేట్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే..
అవును నందమూరి బాలకృష్ణ తన తరం హీరోలకు సాధ్యం కానీ రికార్డును అఖండ 2 తాండవంతో చేసి చూపించారు. అవును బాలయ్య కెరీర్ లో అఖండ 2 తొలి ప్యాన్ ఇండియా సినిమా కావడం గమనార్హం.
అయితే చిరంజీవి మాత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’తో ప్యాన్ ఇండియా సినిమా చేశారు. కానీ నాగార్జున, వెంకటేష్ లు ఇప్పటి వరకు ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు చేయలేదు.
ఇక చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున డైరెక్ట్ గా హిందీలో సినిమాలు చేశారు. కానీ వీరెవరు తమ పాత్రలకు తాము డబ్బింగ్ చెప్పుకున్న సందర్భాలు లేవు. కానీ బాలకృష్ణ..అఖండ 2 తాండవం హిందీ వెర్షన్ లో తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్న సీనియర్ టాలీవుడ్ హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
తెలుగులో యంగ్ హీరోల్లో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ లు మాత్రమే హిందీ ఇతర భాషల్లో తమ పాత్రకు తామే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు. ఇక సీనియర్ హీరోల్లో హిందీ భాషలో డబ్బింగ్ చెప్పుకున్న సీనియర్ టాప్ హీరోల్లో ఒక్కమగాడుగా నిలిచాడు. గతంలో ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమా హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్ కు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నాడు.
టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున, చిరంజీవి, వెంకటేష్ సినిమాలేవి 3Dలో విడుదల కాలేదు. కానీ బాలకృష్ణ నటించిన ‘అఖండ 2 తాండవం’ మూవీ 3D లో విడుదల కాబోవడం విశేషం. విడుదల తేది వాయిదా పడ్డ ఈ సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను త్వరలో అనౌన్స్ చేయనున్నట్టు 14 రీల్స్ సంస్థ అనౌన్స్ చేసింది.
తన సీనియర్ హీరోల్లో ఎక్కువ డ్యూయల్ రోల్స్ లో నటించిన హీరోగా బాలకృష్ణ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఈయన అఖండ 2తో పాటు అధినాయకుడుతో కలిసి 19 చిత్రాల్లో ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. అటు చిరంజీవి కూడా ముగ్గురు మొనగాళ్లు కలిపి 14 చిత్రాల్లో ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. నాగార్జున.. నాలుగు..వెంకటేష్ .. 8 చిత్రాల్లో డ్యూయల్ రోల్స్ చేశారు. ఈ రకంగా కూడ బాలయ్య తన సీనియర్ హీరోల్లో సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేయడం విశేషం.