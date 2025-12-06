Balakrishna: బాలకృష్ణకు కలిసిరాని నిర్మాణం..! మరోసారి ‘అఖండ 2’తో సెంటిమెంట్ రిపీట్..!!

Balakrishna : సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక్కో హీరోకు కొన్ని కలిసిరావు. ఇక బాలకృష్ణ తండ్రి ఎన్టీఆర్..బాబాయి త్రివిక్రమ రావు..అటు అన్న హరికృష్ణ తమ్ముడైన రామకృష్ణ నిర్మాతలుగా రాణించారు. కానీ నందమూరి ఫ్యామిలీలో బాలకృష్ణకు మాత్రం నిర్మాణం అంతగా కలిసి రాలేదనే చెప్పాలి.
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా కాకుండా.. తాను సమర్పకుడిగా ‘బాల గోపాలుడు’ ‘ప్రాణానికి ప్రాణం’ ‘సుల్తాన్’ ‘అల్లరి పిడుగు’ సినిమాలకు సమర్పకుడిగా వ్యవహరించారు. ఇందులో బాలగోపాలుడు మాత్రమే యావరేజ్ గా నిలిచింది. మిగిలిన సినిమాలు పెద్గా నడవలేదు.
ఆ తర్వాత తన కూతుళ్లు బ్రాహ్మణి, తేజస్విని పేర్లు కలిసొచ్చేలా ‘బ్రహ్మతేజ’ క్రియేషన్స్ ను స్థాపించి రిజిస్టర్ చేయించారు. కానీ ఆ తర్వాత ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పై సినిమాలు నిర్మించలేదు. అప్పట్లో తన జాతకం ప్రకారం సినిమా నిర్మాణం కలిసి రాదని ఎవరో జ్యోతిష్యులు చెప్పడం నిర్మాణానికి పులిస్టాప్ పెట్టేసారు.
ఆ తర్వాత చాలా యేళ్ల తర్వాత తానే నిర్మాతగా మారి తన తండ్రి ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రపై ‘ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు’, ‘ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు’ సినిమాలను తీసి చేతులు కాల్చుకున్నారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్స్ గా నిలిచాయి. దీంతో డిస్టిబ్యూటర్ తీవ్రంగా నష్టాల పాలయ్యారు.
దీంతో ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో తన బ్యానర్ లో బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో సినిమా తెరకెక్కిస్తాని ప్రకటించారు. కానీ తీరా ఈ సినిమాను మిర్యాల రవీందర్ రెడ్డి బ్యానర్ లో చేశారు. అదే ‘అఖండ’ సినిమాగా వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలవడంతో పాటు బాలయ్య సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కు పునాదులు వేసింది.
ఆ తర్వాత తన చిన్న కూతురు తేజస్విని సమర్పకురాలిగా ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా చేశారు. ఈ సినిమాకు విడుదలకు ఒక రోజు ముందు ప్రీమియర్స్ మరో రెండు గంటల్లో ఉండగా.. టెక్నికల్ కారణంగా ఈ సినిమా విడుదల చేయలేకపోతున్నట్టు చెప్పారు. ఆ తర్వాత మొత్తానికి సినిమాను పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. దీనికి బాలయ్య కూడా తన అభిమానులకు ప్రేక్షకులకు క్షమాపణలు చెప్పారు.
ఇక అంతకు ముందు బాలయ్య ఏకైక కుమారుడు మోక్షజ్ఞ హీరోగా ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు కూడా తేజస్వి నందమూరి సమర్పకురాలిగా వ్యవహరించింది. తీరా ఈ సినిమా పట్టాలెక్కక ముందే ఆగిపోయింది. ఈ రకంగా బాలయ్య కుటుంబానికి సినిమా నిర్మాణం అచ్చి రాలేదనే వాదన ఆయన అభిమానులతో పాటు సామాన్య ప్రేక్షకులు కూడా చెప్పుకుంటున్నారు. ఓ రకంగా నిర్మాతగా బాలయ్యతో పాటు ఆయన చిన్న కూతురు తేజస్విని ఐరన్ లెగ్ గా ముద్ర పడ్డారనే చెప్పాలి. మరి ఈ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ కు బాలయ్య చిన్న కూతురు భవిష్యత్తులో బ్రేక్ వేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.