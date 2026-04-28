Balakrishna Heroine: నాతో బలవంతంగా అలాంటి పని చేయించారు....బాలకృష్ణ హీరోయిన్ ఆవేదన!

Balakrishna Heroine:సినిమా ప్రపంచంలో వెలుగులు కనిపించినంత మాత్రాన ప్రతి ఒక్కరి జీవితం సాఫీగా ఉండదు. తెరపై చిరునవ్వులు చిందించే నటీనటులు, కెమెరా వెనుక ఎన్నో కష్టాలు, అవమానాలు, ఒత్తిడులను ఎదుర్కొంటుంటారు. అలాంటి అనుభవాలను ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్న సీనియర్ నటి మోహిని కథ ఇప్పుడు మళ్లీ చర్చకు వచ్చింది.
మోహిని అసలు పేరు మహాలక్ష్మీ శ్రీనివాసన్. చిన్న వయసులోనే బాలనటిగా తన కెరీర్ ప్రారంభించి, తరువాత హీరోయిన్గా అవకాశాలు పొందింది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఆమె.. బాలకృష్ణ హీరోగా వచ్చిన ఆదిత్య 369 సినిమా ద్వారా పరిచయమైంది. ఈ సినిమాలో నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించారు. మొదటి సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మోహిని, తర్వాత తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో వందకు పైగా సినిమాల్లో నటించింది.
గ్లామర్ పాత్రలతో పాటు నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రల్లో కూడా ఆమె తన ప్రతిభ చూపింది. చిరంజీవి నటించిన హిట్లర్ సినిమాలో చెల్లెలి పాత్రలో కనిపించింది. అదే ఆమె చివరి తెలుగు సినిమా కావడం గమనార్హం.
కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉన్న సమయంలోనే భరత్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుని అమెరికాలో స్థిరపడింది. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల వీరిద్దరూ విడిపోయారు. ఆ తర్వాత మోహిని తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చుకుని ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె మత ప్రచారకురాలిగా జీవిస్తోంది.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న కొన్ని కఠిన సంఘటనలను వెల్లడించింది. ఒక పాట షూటింగ్ సమయంలో స్విమ్మింగ్ పూల్ సీన్ చేయాలని దర్శకుడు ఒత్తిడి చేశారని, తాను ఈత రాకపోయినా బలవంతంగా ఆ సీన్ చేయించారని చెప్పింది. ఆ సమయంలో చాలా భయంతో, కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఆ సీన్ పూర్తి చేసిందని గుర్తుచేసుకుంది. తరువాత మరోసారి అలాంటి సీన్ చేయమని ఒత్తిడి చేయగా, తాను ధైర్యంగా నిరాకరించినట్లు తెలిపింది.
అలాగే, తన సక్సెస్ను చూసి కొందరు అసూయతో తనపై చేతబడి చేయించారని, అందులో తన భర్త కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడని ఆరోపించింది. ఈ సంఘటనలు తనను చాలా మానసికంగా బాధించాయని చెప్పింది. అయినా కూడా తాను దేవుడిపై నమ్మకం ఉంచుకుని ఈ కష్టాలన్నింటిని అధిగమించానని తెలిపింది.మోహిని చెప్పిన ఈ విషయాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆమె అనుభవాలు సినిమా రంగంలో ఉన్న కఠిన నిజాలను మరోసారి గుర్తుచేస్తున్నాయి.