/Nandamuri Heroes: బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ లను నమ్ముకొని నిండా మునిగిన నిర్మాత..

Producer Huge loss for Balakrishna Jr NTR: టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో నందమూరి హీరోలకు సెపరేట్ ప్లేస్ ఉంది. తెలుగు సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ముందుగా ఈ నందమూరి హీరోల ప్రస్తావన లేనిదే చెప్పడం కష్టం అని చెప్పాలి. తెలుగులో నందమూరి తారక రామారావు నట వారసులుగా బాలకృష్ణ తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో అగ్రహీరోగా ఉన్నారు. మనవళ్లలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా సత్తా చాటుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ హీరోలను నమ్ముకొని నిండా మునిగాడు.
Nandamuri Heroes: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో నందమూరి హీరోలను నమ్ముకొని ఎంత మంది బాగుపడ్డారు. ఓ నిర్మాత మాత్రం వీరితో సినిమాలు తీసి రోడ్డున పడే పరిస్థితి వచ్చింది. సినీ ఇండస్ట్రీలో తీసిన ప్రతి సినిమా సక్సెస్ కావాలనే రూలేమి లేదు. ఇక చిరంజీవితో ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’..ప్రభాస్ తో ‘కల్కి’ చిత్రాలను నిర్మించిన వైజయంతి మూవీస్ అధినేత చలసాని అశ్వనీదత్ నందమూరి హీరోలతో సినిమాలు తీసి తీవ్రంగా నష్టపాలయ్యారు. ఇక అశ్వనీదత్ వైజయంతి మూవీస్ అన్న ఎన్టీఆర్ చేతులు మీదుగా ప్రారంభమై 50 యేళ్లుగా అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతుంది. తెలుగులో ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది.
వైజయంతి మూవీస్.. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా ‘ఎదరులేని మనిషి’ సినిమాతో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రంతో అశ్వనీదత్ 24 యేళ్ల వయసులో నిర్మాతగా మారారు. అంతకు ముందు భాగస్వామ్యంలో కొన్ని చిత్రాలు నిర్మించారు. ఇక ‘ఎదురులేని మనిషి’ చిత్రంతో అశ్వనీదత్ సోలో నిర్మాత అయ్యారు. అంతేకాదు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో వైజయంతి మూవీస్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే.. భారీ తనం ఉట్టి పడాల్సిందే. ఏ హీరోతో చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన భారీ హంగు ఆర్భాటం ఉండి తీరాల్సిందే. ఒక యుగపురుషుడు, అగ్నిపర్వతం, ఆఖరి పోరాటం, జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి, ఇంద్ర, కల్కి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి.
అయితే.. అశ్వనీదత్ మాత్రం అప్పట్లో ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా మెహర్ రమేష్ డైరెక్షన్ లో ‘శక్తి’ చిత్రం తెరకెక్కించాడు. ఈ సినిమా నిర్మాతగా అశ్వనీదత్ ను నష్టాల పాలు చేసింది. ఈ సినిమా దెబ్బతో నిర్మాతగా కోలుకోవడానికి చాలా సమయమే పట్టింది. అయితే.. తారక్ కంటే ముందే .. బాలకృష్ణ, శోభన్ బాబులతో అశ్వినీదత్.. కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో ‘అశ్వమేథం’సినిమాతో నిండా మునిగిపోయారు అశ్వనీదత్.
చిరంజీవి, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత.. బాలయ్య, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా అశ్వనీదత్ తన వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ లో ఓ మూవీ అనౌన్స్ చేశారు. తీరా సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లే సమయానికి శ్రీదేవి హిందీలో వరుస చిత్రాలతో బిజీ కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకుంది. ఆ చిత్రానికి ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తో ఆ బ్యానర్ లో శ్రీదేవి ఆ తర్వాత ‘గోవిందా.. గోవింద’ సినిమా చేసింది.
అశ్వనీదత్ చేతిలో బాలయ్య డేట్స్ ఉండటంతో దీంతో స్టోరీలో కాస్త మార్పులు చేర్పులు చేసారు. శ్రీదేవి ప్లేస్ లో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ను పెట్టారు. యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కథ, స్క్రీన్ ప్లే సమకూర్చారు. ఈ చిత్రంలో మీనా, నగ్మాలు హీరోయిన్స్ గా నటించారు. అప్పట్లోనే దాదాపు 1990లలో రూ. 8 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ ‘అశ్వమేథం’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. అశ్వమేథంలో శోభన్ బాబు మరో లీడ్ హీరోగా నటించారు. ఎన్టీఆర్ తనయుడైన బాలకృష్ణతో నటించాలనుకున్నా శోభన్ బాబు ఈ చిత్రంలో యాక్ట్ చేయడానికి ఓకే చెప్పాడు.
మొత్తంగా శోభన్బాబు, బాలకృష్ణ హీరోలుగా భారీ మల్టీస్టారర్ గా తెరకెక్కింది ‘అశ్వమేథం’. అమ్రిష్ పురి ఈ చిత్రంలో విలన్ గా నటించారు. భారీ స్టార్ క్యాష్టింగ్ తో నిర్మించిన ‘అశ్వమేథం’ సినిమా మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. కానీ ఓవరాల్ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాకు ఇళయరాజా అందించిన సంగీతం కూడా పెద్ద సక్సెస్ అయింది.
మొత్తంగా నందమూరి తారక రామారావు చేతులు మీదుగ ప్రారంభమైన వైజయంతి మూవీస్ లో వారి వారసులైన బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లతో తెరకెక్కించిన సినిమాలతో నిండా మునిగాడు అశ్వనీదత్. ఇక జూనియర్ హీరోగా అశ్వనీదత్ సమర్ఫనలో ‘స్టూడెంట్ నెంబర్ 1’ సినిమా మాత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గ మంచి విజయం సాధించడం విశేషం. ఎన్టీఆర్ తో తీసిన ‘కంత్రి’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది. ఇక అశ్వనీదత్ ఎన్టీఆర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ మరో పాత్రలో నటించిన ‘బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర’ సినిమా రైట్స్ తీసుకొని రిలీజ్ చేస్తే పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదని ఆయనే పలు ఇంటర్వ్యూల్లో ప్రస్తావించారు.
అటు కళ్యాణ్ రామ్ రెండో చిత్రం ‘అభిమన్యు’ సినిమా కూడా అశ్వనీదత్ సమర్పకుడిగా నిర్మించారు. ఈ చిత్రం కూడా భారీ నష్టాలను అశ్వనీదత్ కు మిగిల్చింది. మొత్తంగా నందమూరి హీరోల వల్ల అశ్వనీదత్ భారీగా నస్టపోయాడు. మరోవైపు ఇతర హీరోలతో ఫ్లాప్ సినిమాలు తీయలేదా అంటే చిరంజీవితో ‘జై చిరంజీవా’, వెంకటేష్ తో ‘సుభాష్ చంద్రబోస్’.. నాగార్జునతో గోవిందా గోవిందా, రావోయి చందమామ, దేవదాస్, పవన్ కళ్యాణ్ తో ‘బాలూ’ వంటి ఫ్లాప్ మూవీలున్నాయి. మొత్తంగా వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ లోగోలో ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడి గెటప్ లో మెడలో వైజయంతి మాలతో పాంచజన్యం పూరిస్తున్న ఫోటో ఉండటం విశేషం.