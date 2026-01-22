Balakrishna Lineup: బాలయ్య లైనప్ మాములుగా లేదుగా.. ఒకేసారి అరడజను సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!

Balakrishna Lineup: ‘అఖండ’ నుంచి సీనియర్ టాప్ స్టార్ నందమూరి బాలకృష్ణ లైనప్ మారిపోయింది. పూర్తిగా రొడ్డకొట్టుడు మాస్ మూవీస్ కాకుండా కంటెంట్ తో పాటు మాస్ అప్పీల్ ఉన్న సినిమాలకు ఓకే చెబుతున్నారు. గతేడాది మొదట్లో ‘డాకు మహారాజ్’తో మంచి హిట్ అందుకున్న బాలయ్య.. చివర్లో ‘అఖండ 2’తో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ఈ సినిమా తర్వాత బాలయ్య ఏకంగా ఒకేసారి అరడజను డైరెక్టర్స్ కు ఓకే చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది.
బాలకృష్ణ - గోపీచంద్ మలినేని.. అఖండ 2 తాండవం తర్వాత బాలకృష్ణ.. తనకు ‘వీరసింహారెడ్డి’ వంటి హిట్ అందించిన దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేనితో నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నాడు. ఇప్పటికే పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంది. అయితే ముందుగా జానపద కథతో కూడిన సోషియో ఫాంటసీ కథ అనుకున్నా.. ప్రస్తుతం సోషల్ ఎలిమెంట్స్ తో కూడిన స్టోరీతో సినిమా చేస్తున్నట్టు సమాచారం. త్వరలో ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.
బాలకృష్ణ - అనిల్ రావిపూడి.. బాలకృష్ణను ‘భగవంత్ కేసరి’గా చూపించిన అనిల్ రావిపూడి..మరోసారి బాలయ్య పవర్ ఫుల్ పాత్రలో చూపించబోతున్నట్టు సమాచారం. త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించి అఫీషియల్ ప్రకటన చేయడమే ఆలస్యం. ఈ సినిమాను ‘భగవంత్ కేసరి’ తాజాగా చిరుతో ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ నిర్మించిన సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్నారు.
బాలకృష్ణ - క్రిష్. బాలకృష్ణ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆదిత్య 369కు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కించాలనుకుంటున్న ఆదిత్య 999 మాక్స్ సినిమాను క్రిష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించబోతున్నారు. త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది.
బాలకృష్ణ - కొరటాల శివ.. కొరటాల శివ.. ఎన్టీఆర్ ‘దేవర పార్ట్ 2’ కంటే ముందు బాలకృష్ణతో ఓ మాస్ మూవీని తెరకెక్కించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాను అనిల్ సుంకర నిర్మించే అవకాశాలున్నాయి.
బాలకృష్ణ- బాబీ కొల్లి.. అటు బాలకృష్ణతో ‘డాకు మహారాజ్’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన బాబీ కొల్లితో మరో చిత్రం చేయడానికి రెడీ అవుతున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై నాగవంశీ నిర్మించబోతున్నట్టు సమాచారం.
బాలకృష్ణ - కొత్త దర్శకుడు - దిల్ రాజు.. బాలకృష్ణ అంటే కొత్త నిర్మాతల పాలిట దేవుడు. అలాంటి బాలయ్య.. తెలుగులో ఎన్న సూపర్ హిట్ చిత్రాలను నిర్మించిన దిల్ రాజు బ్యానర్ లో నటించలేదు. తాజాగా ఈయన బ్యానర్ లో ఓ కొత్త దర్శకుడితో సినిమా చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ ప్రకటనే తరువాయి.