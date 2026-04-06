Balakrishna: మలేషియా జాతరలో పానీ పూరి అమ్మిన బాలకృష్ణ.. ఈ వీడియో ఏందిరా బాబు!

Balakrishna Video: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నందమూరి బాలకృష్ణకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి.. ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయనకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్.. ఆయన ఎనర్జీ, డైలాగ్ డెలివరీ అన్నీ కలిసి ఆయనను ప్రత్యేకమైన హీరోగా నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా ఈమధ్య కాలంలో వరుస విజయాలతో బాలకృష్ణ మరింత క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆయనకు సంబంధించిన ఏ చిన్న విషయం అయినా వెంటనే వైరల్ అవుతోంది.
బాలకృష్ణకి ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నారో చెప్పనవసరం లేదు. ఈ క్రమంలో.. సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి పానీ పూరి అమ్ముతూ కనిపిస్తున్నాడు. కానీ అతన్ని చూసిన వెంటనే చాలా మంది షాక్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి అచ్చం బాలకృష్ణ లాగానే కనిపిస్తున్నాడు.   

వీడియోను చూసినవాళ్లు "ఇది ఏంటి బాబు! మలేషియా జాతరలో బాలకృష్ణ పానీ పూరి అమ్ముతున్నారా?" అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియో ముఖ్యంగా ఇంస్టాగ్రామ్ రీల్స్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒక్కసారి చూసినవాళ్లు మళ్లీ మళ్లీ చూస్తున్నారు. వీడియోను షేర్ చేస్తూ చాలామంది సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.   

కొందరు "ఇదే నిజమైన బాలకృష్ణ అయితే ఎలా ఉంటుంది?" అని అంటుంటే, ఇంకొందరు "అయ్యో అచ్చం కాపీలా ఉన్నాడు" అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.  

అయితే నిజానికి ఆ వీడియోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి బాలకృష్ణ కాదు. ఆయన లాగా కనిపించే ఒక సాధారణ వ్యక్తి మాత్రమే. కానీ అతని లుక్స్, స్టైల్ చూసి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి డూప్లికేట్ వీడియోలు కొత్త విషయం కాదు. చాలా మంది సెలబ్రిటీలకు పోలికలతో ఉండే వ్యక్తులు తరచూ వైరల్ అవుతుంటారు.           View this post on Instagram                       A post shared by Sharath BIttu (@sharath_bittu)  

ఇలాంటి వీడియోలు ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని ఇస్తాయి. అలాగే సెలబ్రిటీల క్రేజ్ ఎంత ఉందో కూడా చూపిస్తాయి. బాలకృష్ణ లాంటి స్టార్ హీరోకి ఇంతటి అభిమానులు ఉన్నారని, ఆయన లాంటి లుక్స్ ఉన్నవాళ్లు కూడా ఇలా వైరల్ అవుతుంటారని ఈ వీడియో ద్వారా మరోసారి రుజువయింది.  

