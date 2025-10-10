English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Balakrishna: ఏంటి మగధీర బాలకృష్ణ చేయాల్సిందా.. కట్ చేస్తే చిరంజీవి ఎంట్రీ..ఆయన మాటల్లోనే!

Balakrishna Missed SS Rajamouli Movie: మగధీర సినిమా బాలకృష్ణ చేయాల్సిందట. ఈ విషయాన్ని.. ఆయనే స్వయంగా చెప్పడంతో ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. అంతేకాకుండా ఈ విషయాన్ని ఏకంగా రాజమౌళి ముందరే చెప్పుకొచ్చారు బాలయ్య.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
1 /5

టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి ,రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం మగధీర. ఈ సినిమా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాసింది.  అందుకే రాజమౌళితో సినిమా చేయడానికి చాలామంది హీరోలు, హీరోయిన్స్.. ఎక్సైటింగ్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు. 

2 /5

అయితే బాలయ్య హోస్ట్ గా చేసిన అన్ స్టాపబుల్ షోకి గతంలో రాజమౌళి గెస్ట్ గా వచ్చారు.  అయితే ఇందులో ఎవరికి తెలియని విషయాన్ని చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచారు.   

3 /5

అదేమిటంటే మగధీర సినిమా ముందుగా బాలకృష్ణతో చేయాల్సిందట. స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ సినిమాకి ముందు రెండు మూడుసార్లు బాలయ్యను కలిశారట . అందులో ఒక కథ చెప్పారట. అదే మగధీర కథ అంటూ బాలయ్య చెప్పారు. 

4 /5

అందులో భాగంగానే బాలయ్య మాట్లాడుతూ..  మీకు గుర్తుందో లేదా  స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ సినిమా కంటే ముందు మీరు ఒకసారి నన్ను కలిసారు అని అడగగా.. రాజమౌళి మాట్లాడుతూ.. మా తండ్రి విజయేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేస్తున్న సమయంలో మిమ్మల్ని కలిశానంటూ తెలిపారు రాజమౌళి. 

5 /5

అప్పుడు నాకు కథ చెప్పారు కదా.. అదే ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్తో తీసిన మగధీర కథ అని బాలకృష్ణ అడగగా..  రాజమౌళి అవును అంటూ సమాధానం ఇచ్చారు. అయితే ఈ విషయం విన్న అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నా.. మరి కొంతమంది ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక ఆ మధ్య చిరంజీవి అప్పట్లో.. రాజమౌళి డిన్నర్ కి పిలువగా.. అప్పుడు మగధీర సినిమా సెట్ అయ్యింది అని వార్తలు ఉన్నాయి. దీంతో కొంతమంది అభిమానులు.. చిరంజీవి ఎంట్రీ వల కథ మారి ఉండచ్చు అంటున్నారు.

Balakrishna Magadheera Balakrishna missed movie Balakrishna Rajamouli interview Magadheera Balakrishna Balakrishna Unstoppable Show

