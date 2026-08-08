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Balakrishna vs Ravi Teja: ఆ హీరోయిన్ వల్ల రవితేజ కాలర్ పట్టుకుని మరి గొడవ వేసిన బాలకృష్ణ..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 08, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:41 PM IST

Balakrishna vs Ravi Teja:టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోలకు సంబంధించిన కొన్ని పాత సంఘటనలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతుంటాయి. అందులో బాలకృష్ణ, రవితేజకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన కథ కూడా ఇప్పుడు చర్చలోకి వచ్చింది. అయితే ఈ కథకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ఆధారాలు లేవు. 

Meera Jasmine Bhadra1/6

మీరా జాస్మిన్

రవితేజ, మీరా జాస్మిన్ కలిసి నటించిన భద్ర సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా సమయంలో ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత మీరా జాస్మిన్‌కు బాలకృష్ణతో కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చిందట.  

Ravi Teja Meera Jasmine2/6

బాలకృష్ణ రవితేజ గొడవ

ఇదే సమయంలో రవితేజ ఆమెకు కొన్ని సూచనలు చేశారనే కథ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బాలకృష్ణతో షూటింగ్ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఆయనతో వ్యవహరించే విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరమని రవితేజ మీరా జాస్మిన్‌కు చెప్పారట.   

Balakrishna Ravi Teja Fight3/6

రవితేజ మీరా జాస్మిన్

కొంతకాలం తర్వాత బాలకృష్ణతో షూటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో మీరా జాస్మిన్ కొంత భయంగా, ఇబ్బందిగా కనిపించారట. ఆమె ప్రవర్తన చూసిన కొద్ది రోజుల తర్వాత బాలకృష్ణ... దానికి కారణం అడిగితే, రవితేజ తనకు చెప్పిన విషయాలను మీరా జాస్మిన్ బాలకృష్ణకు చెప్పిందని ప్రచారం జరిగింది.  

Meera Jasmine4/6

భద్ర సినిమా

దీంతో బాలకృష్ణ రవితేజను షూటింగ్ లొకేషన్‌కు పిలవడంతో, రవితేజ కూడా సినిమా విషయమే మాట్లాడటానికి పిలిచారని భావించి అక్కడికి వెళ్లారట. కానీ అక్కడ బాలకృష్ణ ఈ విషయంపై రవితేజను ప్రశ్నించారంట.  

Balakrishna5/6

బాలకృష్ణ వైరల్ స్టోరీ

ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీసిందని, చివరకు గొడవ జరిగిందని అప్పట్లో కొన్ని వార్తలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి. కొన్ని పోస్టుల్లో బాలకృష్ణ రవితేజ కాలర్ పట్టుకున్నారని కూడా ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ విషయానికి సంబంధించి ఎలాంటి వీడియో, ఫొటో లేదా అధికారిక ప్రకటన బయటకు రాలేదు.  

Ravi Teja6/6

రవితేజ వైరల్ న్యూస్

మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, రవితేజ చేసిన పని సరైనది కాదని బాలకృష్ణ చెప్పారని, ఆ తర్వాత ఆయనకు కొత్త బట్టలు, కొంత డబ్బు ఇచ్చారని కూడా వార్తలు వినిపించాయి. పెద్దవాళ్ల గురించి అలా మాట్లాడకూడదని.. అలానే తను ఒక అన్న తమ్ముడికి చెప్పినట్లే తనకు ఈ విషయాలన్నీ చెబుతున్నానని.. రవితేజకు సూచించారనే ప్రచారం కూడా ఉంది.మ

TAGS:
Balakrishna
Ravi Teja
Meera Jasmine
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