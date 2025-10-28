Balakrishna: మరోసారి ఆ హీరోయిన్ తో బాలకృష్ణ.. ఇకనైనా బోర్ కొట్టదా..!

Balakrishna Next Movie: వరస సినిమాలతో విజయాలు అందుకుంటూ దూసుకుపోతున్న సీనియర్ హీరో ఎవరు అంటే.. వెంటనే బాలకృష్ణ పేరు వినిపిస్తుంది. బాలకృష్ణ త్వరలోనే అఖండ 2 చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ తరువాత.. ఆయన నుంచి రాబోయే సినిమాపై మరో వార్త ఒకటి వినిపిస్తోంది..
ప్రస్తుతం సీనియర్ హీరోల్లో వరసగా విజయాలు ఎవరు అందుకుంటున్నారు అంటే.. వెంటనే బాలకృష్ణ పేరు వినిపిస్తుంది. ఇప్పటికే ఐదారు..సినిమాలు సూపర్ హిట్లు అందుకొని.. మరో ఘనవిజయం కోసం అఖండ 2 సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.
బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రానన్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 5 తారీఖున విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే మరో సినిమా కూడా సైన్ పెట్టేశారు బాలకృష్ణ.
వీర సింహారెడ్డి తో బాలయ్యకు సూపర్ హిట్ అందించిన గోపీచంద్ మలినేని.. బాలయ్య తదుపరి చిత్రానికి కూడా దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ సినిమా నవంబర్లో పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకొని డిసెంబర్ నెలలో.. షూటింగ్ ప్రారంభించుకొనుంది.
అయితే అప్పుడే ఈ సినిమాకి హీరోయిన్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. బాలకృష్ణ తో సింహా లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న నయనతార మరోసారి బాలయ్యతో ఈ సినిమాలో కనిపించనుంది. అయితే ఇప్పటికే, బాలయ్య నయనతార కలిసి నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు..
ఇప్పుడు మళ్లీ నాయనతార, బాలకృష్ణతో కనిపిస్తూ ఉండగా.. ఇకనైనా ఈ జంటని చూస్తే ప్రేక్షకులకు బోర్ కొత్తదా.. ప్రేక్షకులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే బాలయ్య.. నయనతార, శ్రియ, ప్రగ్యా జైస్వాల్.. దాదాపు ఈ హీరోయిన్ల తోనే ఎక్కువగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. దాంతో మరికొంతమంది ప్రేక్షకులు బాలయ్య తన వయసుకు తగ్గట్టుగానే హీరోయిన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు.