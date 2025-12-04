English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Balakrishna About Jai Balayya: అమ్మ కడుపులోనే జై బాలయ్య విన్నాను..బాలకృష్ణ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jai Balayya: జై బాలయ్య అనే పదం తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంతటి పాపులారిటీ సంపాదించిందో తెలిసిన విషయమే. సినిమా హాల్ దగ్గర నుంచి పబ్ల వరకు ఈ మాట వినిపించి తీరాలి అనెలా ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక సందర్భంలో అంటూనే ఉంటారు.. అసలు ఈ మాట ఎక్కడ మొదలైందో కూడా ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలీదు..
1 /5

నందమూరి బాలకృష్ణకు ఆయన అభిమానులతో ఉన్న బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది. సాధారణంగా ప్రతి హీరోకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. కానీ బాలయ్య అభిమానులు.. మాత్రం వేరే లెవల్ అని అందరూ చెబుతారు. ఆయనను ఎంతో గౌరవంతో..ప్రేమతో చూస్తారు. బాలయ్య దెబ్బ కొట్టినా అది కూడా ఆశీర్వాదం అని తీసుకునేంతగా అభిమానులు ఆయనపై ఉన్న అభిమానాన్ని చూపిస్తారు. ఇదే బంధం ఆయనను తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రేమించే స్టార్‌గా నిలబెడుతుంనందమూరి బాలకృష్ణకు ఆయన అభిమానులతో ఉన్న బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది. సాధారణంగా ప్రతి హీరోకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. కానీ బాలయ్య అభిమానులు.. మాత్రం వేరే లెవల్ అని అందరూ చెబుతారు. ఆయనను ఎంతో గౌరవంతో..ప్రేమతో చూస్తారు. బాలయ్య దెబ్బ కొట్టినా అది కూడా ఆశీర్వాదం అని తీసుకునేంతగా అభిమానులు ఆయనపై ఉన్న అభిమానాన్ని చూపిస్తారు. ఇదే బంధం ఆయనను తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రేమించే స్టార్‌గా నిలబెడుతుం ఉది. 

2 /5

“జై బాలయ్య” అనే నినాదం ఎంతో కాలంగా ఫ్యాన్స్ కల్చర్‌లో భాగమైంది. ఎవరి ఈవెంట్ అయినా..సినిమా ఫంక్షన్ అయినా..ఆడియో లాంచ్ అయినా.. ఈ నినాదం వినిపించకుండా ఉండదు. అభిమానులు ఈ నినాదాన్ని ఎలాంటి సందర్భంలో అయినా హుషారు కోసం పలుకుతూ ఉండటం వింటూనే ఉంటాం. బాలయ్య అభిమానులే కాదు వేరే హీరో అభిమానులు కూడా ఈ మాట తమాషా కైనా అంటూనే ఉంటారు.. ఈ క్రమంలో ఈ మాట గురించి బాలయ్య కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు..  

3 /5

ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుతో కలిసి వచ్చిన పెద్ద హిట్ అఖండకు సీక్వెల్‌గా వస్తున్న అఖండ 2 ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. ఇది వీరిద్దరి నాలుగో సినిమా. మొదటి భాగం బ్లాక్ బస్టర్ కావడంతో, రెండో భాగంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. పోస్టర్లు, పాటలు, టీజర్.. అన్ని కలిసి సినిమాపై పెద్ద స్థాయి హైప్ క్రియేట్ చేశాయి. ప్రేక్షకులు విడుదల తేదీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

4 /5

ప్రమోషన్లలో భాగంగా, టీమ్ అనేక భాషల్లో ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తోంది. ఇక ఒక బాలీవుడ్ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ సరదాగా బాలయ్యను  “మీ అభిమానులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ‘జై బాలయ్య’ అని నినాదం చేస్తుంటారు. మీరు ఈ నినాదం మొదట ఎప్పుడు విన్నారు?” అని అడగగా..దానికి బాలకృష్ణ చిరునవ్వుతో సమాధానం చెప్పారు.  

5 /5

“నేను అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే విన్నాను. మహాభారతంలో అభిమన్యుడు లాగా..అతను ప‌ద్మవ్యూహం అప్పుడే విన్నట్టు… నేను కూడా ‘జై బాలయ్య’ అప్పుడే విన్నాను,” అని అన్నారు. ఈ మాటలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు ఈ వ్యాఖ్యపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Balakrishna Jai Balayya Balakrishna interview Balakrishna comments Jai Balayya slogan Akhanda 2 promotions Boyapati Sreenu

