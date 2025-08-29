Balakrishna Wig: విగ్గు లేకుండా అక్కడక్కడ బట్టతలతో.. వైరల్ అవుతున్న బాలకృష్ణ వీడియో..

Balakrishna Hair Patch
బాలకృష్ణ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సీనియర్ హీరోల్లో ఇప్పటికి కూడా కలెక్షన్స్ పరంగా సునామీ సృష్టిస్తూ దూసుకుపోతున్న హీరో బాలయ్య. ఈ క్రమంలో బాలయ్యకు సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది..
బాలకృష్ణకు సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరినీ తెగ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. సాధారణంగా బాలయ్య.. కోపం, ప్రేమ రెండు కూడా ఆకాశమంత అని ఆయనకు దగ్గరైన వాళ్ళు అందరూ చెబుతూ ఉంటారు.
కోపంలో ఒక మాట అన్న కానీ.. వంద రెట్లు అధికంగా ప్రేమ కూడా చూపిస్తారు అని.. ఆయనకి చేరువైన ప్రతి ఒక్కరు చెబుతూ ఉంటారు. ఇక సినిమాల పరంగా కూడా ప్రస్తుతం బాలయ్య వరస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నారు.
సీనియర్ హీరోల్లో సూపర్ హిట్ రేట్లు అధికంగా ఉన్న హీరో ఎవరు అంటే వెంటనే బాలయ్య పేరు వినిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా బాలకృష్ణ వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరస్తోంది.
తాజాగా బాలకృష్ణ బయట విగ్గు లేకుండా కనిపించారు. అంతకుముందు కూడా బాధే ఎన్నోసార్లు విగ్ లేకుండా కనిపించాడు. అయితే ఈసారి అక్కడక్కడ మాత్రమే బాలయ్యకు బట్టతల కానీ పిచ్చడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది .
ఇక ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉండగా.. అలాంటి వీడియో తీస్తున్న కానీ బాలయ్య అడ్డుకోకుండా తీసుకుంటే తీసుకోమని.. నడుచుకుంటూ పోవడంతో.. బాలయ్య కూడా రజిని లాగానే.. బయట కనిపించేది కాకుండా లోపల వ్యక్తిత్వం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు అంటూ నందమూరి అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.