Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

Mokshagna Viral Video:
బాలకృష్ణ కొడుకు మోక్షాజ్ఞ సినిమాల్లోకి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా అంటూ తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు నందమూరి అభిమానులు. ఇదివరకే ఈ హీరో హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాతో.. తెరంగేత్రం చేస్తారు అని వార్తలు రాగా.. ఆ తర్వాత ఆ సినిమా కాస్త ఆగిపోయింది అని తెలిసింది. ఈ క్రమంలో మోక్షజ్ఞ కు సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది..
బాలకృష్ణ నటవారసుడు మోక్షాజ్ఞ.. సినిమాల్లోకి ఎప్పుడు వస్తారు అంటూ..తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు. అనిల్ రావిపూడి, ప్రశాంత్ వర్మ.. ఇలాంటి ఎంతో మంది దర్శకుల పేరు మోక్షజ్ఞ..ఎంత్రీకి వినిపించినా కానీ.. ఇంకా దీనిపైన ఎటువంటి క్లారిటీ లేదు
మరోపక్క బాలకృష్ణ మాత్రం వరస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. అఖండ 2 చిత్రం కూడా త్వరలోనే విడుదల కానుంది.
ఇక సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న బాలకృష్ణ తన కొడుకు డెబ్యూట్ సినిమా కోసం దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా మోక్షాజ్ఞ వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియోలో ఒక పెళ్లికి బాలకృష్ణ ఫ్యామిలీ అలానే రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ అటెండ్ అవ్వగా.. బాలకృష్ణ భార్య వసుంధర రేవంత్ రెడ్డి భార్యతో మాట్లాడుతూ కనిపించింది.
ఇక బాలకృష్ణ భార్య పక్కన మోక్షజ్ఞ అలానే రేవంత్ రెడ్డి భార్య పక్కన .. రేవంత్ రెడ్డి కూతురు కనిపించారు. ఇక రేవంత్ రెడ్డి కూతురు చాలా బాగుంది అంటూ ఎంతోమంది ప్రశంసలు కురిపిస్తుండగా.. మరోపక్క నందమూరి అభిమానులు మోక్షజ్ఞ బలే ఉన్నారు అంటూ కామెంట్స్ కురిపిస్తున్నారు.