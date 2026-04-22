Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..

Balakrishna Lineup: ‘అఖండ’ నుంచి సీనియర్ స్టార్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ చిత్రాల ఎంపికలో మార్పు చోటు చేసుకుంది. అంతకాదు యంగ్ దర్శకులతో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీస్ ను ఓకే చేస్తూ యంగ్ హీరోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. అంతేకాదు ఈ వయసులో వరుసగా నాలుగు చిత్రాలను ఓకే చేయడం విశేషం.
బాలకృష్ణ - గోపీచంద్ మలినేని.. అఖండ 2 తాండవం తర్వాత బాలకృష్ణ.. ‘వీరసింహారెడ్డి’ వంటి హిట్ అందించిన దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేనితో సినిమాకు ఓకే చెప్పాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాలో బాలయ్య సరసన కాజల్ అగర్వాల్ నటించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాను మాస్ ఎలిమెంట్స్ తో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.
బాలకృష్ణ - కొరటాల శివ.. బాలకృష్ణ, కొరటాల శివ కు ఓకే చెప్పాడు. ఇక కొరటాల కూడా ఎన్టీఆర్ ‘దేవర పార్ట్ 2’ కంటే ముందు బాలకృష్ణతో ఓ మాస్ మూవీని తెరకెక్కించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే బాలయ్య కొరటాల కు ఓకే చెప్పాడు. గోపీచంద్ మలినేని మూవీ తర్వాత ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రాన్ని సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నట్టు సమాచారం.
బాలకృష్ణ - వివేక్ ఆత్రేయ.. నానితో ‘అంటే సుందరానికీ’, ‘సరిపోదా శనివారం’ వంటి సినిమాలతో మెప్పించిన వివేక్ ఆత్రేయ.. బాలయ్య ఇమేజ్ కు తగ్గ కథతో డిఫరెంట్ స్టోరీతో రాబోతున్నాడు. ఈ చిత్రాన్నిరెండు పార్టులుగా తెరకెక్కించబోతున్నట్టు సమాచారం. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మించనుంది.
బాలకృష్ణ - విజయ్ కనకమేడల.. అల్లరి నరేష్ తో నాందీ, ఉగ్రం సినిమాలతో మెప్పించిన విజయ్ కనకమేడల బాలయ్య తో ఓ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కథతో రాబోతున్నాడు. రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్, లక్ష్మీ నరసింహా తరహాలో ఈ సినిమా ఉండనున్నట్టు సమాచారం.
అటు బాలకృష్ణ.. అనిల్ రావిపూడి, క్రిష్ దర్శకత్వంలో ఆదిత్య 999 మాక్స్, బాబీ కొల్లి చెప్పిన కథలకు ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. వీటితో పాటు దిల్ రాజు బ్యానర్ లో ఓ సినిమా చేయనున్నట్టు సమాచారం. మొత్తంగా బాలయ్య 66 యేళ్ల వయసులో వరుస చిత్రాలతో ఈ రేంజ్ లో దూసుకుపోవడం మాములు విషయం కాదంటున్న సినీ ట్రేడ్ పండితులు.