  • Balayya Actress: బోల్డ్ లుక్‌లో ఆ పార్ట్ చూపిస్తూ రెచ్చగొడుతున్న బాలయ్య భామ.!. నెటిజన్లు ఏమంటున్నారంటే..?

Balayya Actress: బోల్డ్ లుక్‌లో ఆ పార్ట్ చూపిస్తూ రెచ్చగొడుతున్న బాలయ్య భామ.!. నెటిజన్లు ఏమంటున్నారంటే..?

Pragya Jaiswal latest insta post: కొంత మంది నెటిజన్లు పనిగట్టుకుని మరీ బాలయ్య భామను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఆమె పెట్టిన ఫోటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా ప్రగ్యాజైస్వాల్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారారు.
 
 ఇటీవల కొంత మంది ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు సెలబ్రీటీలను టార్గెట్ చేసుకుని వేధింపులకు దిగుతున్నారు. లేనిపోనీ చెడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. పెళ్లి, ప్రెగ్నెన్సీ, డైవర్స్, డేటింగ్ అంటూ  ఇష్టమున్నట్లు నటీ ,నటుల పర్సనల్ లైఫ్ విషయాలను గురించి చాలా నీచంగా వైరల్ చేస్తున్నారు.  

అసలు ఇలాంటివాటిలో నిజంలేకున్న చాలా మంది సెలబ్రీటీలు వీరి బారిన పడి ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి వాటిని ఖండిస్తున్న మరికొంత మంది మాత్రం వీరి జోలికి పొకుండా తమ పని తాము చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం బాలయ్య భామ ప్రగ్యా జైస్వాల్ ట్రోలర్స్ బారిన పడింది. ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

ప్రగ్యా జైస్వాల్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. మిర్చిలాంటి కుర్రాడు మూవీతో టాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చినఈ భామ అనతి కాలంలోనే మంచి ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించుకుంది. ఇండస్ట్రీలో తనకంటు మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది.

ఆ తర్వాత వరుణ్ తేజ్ సరసన కంచె మూవీలో నటించింది.ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా బాలయ్య తో అఖండ, డాకుమహారాజ్ లో నటించే లక్కీ చాన్స్ కొట్టేసి అందర్ని తన నటనతో ఫిదా చేసింది. మొత్తంగా బాలయ్య సరసన నటించిన తర్వాత ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్రాఫ్ అమాంత పెరిగిపోయిందని కొంతమంది చెప్పుకుంటున్నారు.  

అయితే. ప్రగ్యా జైస్వాల్ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటారు. తరచుగా బికీనీలు, మోడర్న్ దుస్తులతో కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా బొల్డ్ లుక్ తో హల్ చల్ చేస్తుంటారు. తాజాగా.. బ్లాక్ డ్రెస్ లో ఈ అమ్మడు ప్రైవేటు పార్ట్ లను చూపిస్తు దిగిన ఫోటోలను ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై కొంత మంది నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.   

చాన్స్  లు తగ్గిపోయాయని ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్లామర్ డోస్ ను పెంచారని కొంత మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది  మరీ ఇంత బోల్డ్ లుక్ లు అవసరమా అంటూ.. బాలయ్య భామ ప్రగ్యా జైస్వాల్ ను ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రగ్యా జైస్వాల్ ఈ వివాదం కారణంగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నారు.

