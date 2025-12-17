Top Heroine: ఎఫైర్స్ తో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన హీరోయిన్.. రజినీ, చిరు, బాలయ్య సరసన నటించింది..

Nagma: నగ్మా 90లలో అప్పటి యూత్ ను సినిమాల కంటే అందచందాలతో అలరించింది. హీరోయిన్గా తెలుగు, తమిళం, హిందీ సినీ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసింది. అప్పట్లో బాలకృష్ణ, రజినీకాంత్, చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్, బిగ్ బీ, అక్షయ్, సల్మాన్ వంటి స్టార్ హీరోల సరసన యాక్ట్ చేసి మెప్పించింది. తాజాగా ఈమె పిప్పల్ల బస్తాలా మారిన ఈమె షాకింగ్ లుక్ను చూసి సినీ ప్రేమికులు నిజంగానే అవాక్కవుతున్నారు.
నగ్మా 90ల మొదట్లో తెలుగు, సహా అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో ఓ వెలుగు వెలిగింది. గ్లామర్ హీరోయిన్ గా.. అందాల ఆరబోతలో ఎలాంటి మొహమాటం లేకపోవడం నగ్మా మాస్ ఆడియన్స్ కు దగ్గర చేసిందనే చెప్పాలి. తెలుగులో బాలకృష్ణ, చిరంజీవి అటు వేరే భాషల్లో రజినీకాంత్, అమితాబ్, సల్మాన్, అక్షయ్, షారుఖ్ వంటి వేరే భాషల్లోని అగ్ర హీరోల సరసన యాక్ట్ చేసిన అతికొద్ది హీరోయిన్స్ లో ఈమె ఒకరు.
అంతేకాదు తెలుగు, తమిళ, హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో టాప్ హీరోయిన్ గా మెప్పించింది. అంతేకాదు ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు.. ఓ క్రికెటర్తో ఎఫైర్ తో వార్తల్లో వ్యక్తిగా నగ్మా నిలిచింది. ప్రస్తుతం మ్యారేజ్ చేసుకోకుండానే ఇప్పటికీ ఒంటరిగానే జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తోంది. ఆ మధ్య కొన్ని సినిమాల్లో నటించింది. ఆ తర్వాత పాలిటిక్స్ లో ప్రవేశించి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున ఓ సారి మీరట్ లోక్ సభఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయింది.
రీసెంట్ గా నగ్మా ఒళ్లు చేసిన ఫోటోలు చూసిన ఫ్యాన్స్ షాక్కు గురవుతున్నారు. అసలు ఒకప్పటి మా కలల హీరోయిన్ ఈమేనా అనే అనుమానాలు వ్యక్తి చేస్తున్నారు. రీసెంట్ గా నగ్మా బయట తిరుగుతున్న ఫోటోలును ఎవరో కెమెరాలో బంధించారు. అంతేకాదు దానికి సంబంధించిన ఫోటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడం విశేషం. ఈ ఫోటోల్లో నగ్మా గుర్తు పట్టలేనంత లావుగా పిప్పల్ల బస్తాలా కనిపిస్తోంది.
నగ్మా విషయానికొస్తే.. 90లలో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఓ రేంజ్ లో హవా నడిపించింది. ఈమె తెలుగులో సుమన్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్దింటల్లుడు’ సినిమాతో తెరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత చిరంజీవి, దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్ర రావు కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'ఘరానా మొగుడు' చిత్రంతో ఓవర్ నైట్ స్టార్ హీరోయిన్ అయింది.
హీరోయిన్ గా టాప్ పొజిషన్ ను అందుకున్న నగ్మా వ్యక్తిగత జీవితం కాంట్రవర్సీలతో నిండిపోయింది. ఈమె ఆన్ స్క్రీన్ హీరోలతో రొమాన్స్ మాత్రమే కాదు.. బిహైండ్ స్క్రీన్ కూడా రొమాన్స్ చేసినట్టు అప్పట్లో కొన్ని పత్రికలు కోడై కూసాయి. కొన్ని ఆర్టికల్స్ వండివార్చాయి కూడా.నగ్మా.. 1974 హిందూ తండ్రికి ముస్లిమ్ అమ్మకు జన్మించింది. తండ్రి రాజస్థాన్ జైసల్మేర్ రాజ కుటుంబానికి చెందిన వారు. ఆ తర్వాత వారి ఫ్యామిలీ గుజరాత్కు,ఆపై ముంబైకు మకాం మార్చింది. ఈమె చెల్లెల్లు జ్యోతిక, రోషిణి కూడా హీరోయిన్స్ గా తమ లక్ ను పరీక్షించుకున్నారు. జ్యోతిక తమిళంలో అగ్ర కథానాయికగా సత్తా చాటింది. తన తోటి నటుడు సూర్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. నగ్మా టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్, భోజ్పురి చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
తమిళనాడులో నగ్మాకు అభిమానులు ఏకంగా గుడి కట్టేసారు. ఈమె వ్యక్తిగత జీవితం కూడా వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం నగ్మా ఒంటరి జీవితాన్నే గడుపుతోంది. మీడియా కథనాల ప్రకారం అప్పట్లో టీమ్ ఇండియా కెప్టెన్ సౌరవ్ గౌంగులి,అటు తమిళ హీరో శరత్ కుమార్, భోజ్ పురి హీరోలు రవి కిషన్, మనోజ్ తివారీలతో నగ్మా లవ్ ఎఫైర్స్ ను అప్పట్లో కొన్ని పత్రికలు పుంఖాను పుంఖాలుగా కథనాలు ఇచ్చాయి. అప్పట్లో ఏ మ్యాగజైన్ చూసిన నగ్మా లవ్ ఎఫైర్స్ గురించే ఉండేది. నగ్మా లవ్ ఎఫైర్స్ నడిపిన వీళ్లందరు మ్యారేజ్ చేసుకొని పిల్లులున్నారు వారే కావడం విశేషం.