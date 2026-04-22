  • Baldness Remedy: హెయిర్ ఫాల్‌కు గుడ్‌బై… ఇంట్లోనే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్..బట్టతల సమస్యకు చెక్ పెట్టే సొల్యూషన్ వచ్చేసిందోచ్!!

Baldness Remedy: హెయిర్ ఫాల్‌కు గుడ్‌బై… ఇంట్లోనే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్..బట్టతల సమస్యకు చెక్ పెట్టే సొల్యూషన్ వచ్చేసిందోచ్!!

Hair Fall Control: ఇప్పటి జీవన విధానంలో చాలా మందికి జుట్టు రాలడం, బట్టతల సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఒత్తిడి, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, కాలుష్యం, అలాగే జన్యుపరమైన కారణాలు ఇవన్నీ దీనికి కారణాలు. ముఖ్యంగా యువ వయసులోనే జుట్టు పలుచగా మారడం చాలా మందిని ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. అయితే కొన్ని సహజ పద్ధతులు పాటిస్తే ఈ సమస్యను కొంత వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
ఆవ నూనె జుట్టు సంరక్షణలో ఒక మంచి సహజ పదార్థంగా భావిస్తారు. ఇందులో ఉండే పోషకాలు తల చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అలాగే బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. దీనివల్ల చుండ్రు తగ్గి, జుట్టు వేర్లు బలపడతాయి. ఆవ నూనెను తరచూ ఉపయోగిస్తే జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.

మెంతి గింజలు కూడా జుట్టుకు చాలా మంచివి. వీటిలో ప్రోటీన్ మరియు ఇతర పోషకాలు ఉండి జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా చేస్తాయి. మెంతి గింజలను ఆవ నూనెలో వేసి వేడి చేసి, చల్లారిన తర్వాత తలకు మర్దన చేస్తే రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. దీని వల్ల కొత్త జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఉల్లిపాయ రసం కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉన్న సల్ఫర్ జుట్టు వేర్లను బలపరుస్తుంది. ఆవ నూనెతో కొద్దిగా ఉల్లిపాయ రసం కలిపి తలకు రాసుకుంటే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. అలాగే బట్టతల ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా కొంత వరకు జుట్టు పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుంది.

కరివేపాకు కూడా జుట్టుకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనది. ఇందులో ఐరన్, ఫాస్ఫరస్ వంటి పోషకాలు ఉండి జుట్టు నల్లగా, ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి. ఆవ నూనెలో కరివేపాకు వేసి వేడి చేసి వాడితే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

ఈ సహజ పద్ధతులను క్రమంగా పాటిస్తే జుట్టు రాలడం తగ్గి, జుట్టు బలంగా మారుతుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరి శరీరానికి ఫలితాలు వేరుగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

