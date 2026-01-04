English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Celebrity Couple Divorce: విడాకులు ప్రకటించిన మరో సెలబ్రిటీ కపుల్‌.. 14 ఏళ్ల బంధానికి చిన్నారి పెళ్లికూతురు నటి బ్రేక్‌..!

Celebrity Couple Divorce: విడాకులు ప్రకటించిన మరో సెలబ్రిటీ కపుల్‌.. 14 ఏళ్ల బంధానికి చిన్నారి పెళ్లికూతురు నటి బ్రేక్‌..!

Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: మరో స్టార్ సెలబ్రెటీ కపుల్ వివాహ బంధానికి బ్రేక్ చెప్పారు. జై భానుశాలి, మహీ విజ్‌ దంపతులు విడాకులు ప్రకటించారు. ఇక 2011లో ఈ జంట వివాహం చేసుకుంది. కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని అధికారికంగా ప్రకటించింది. హిందీలో అనేక సీరియల్ లో నటించిన మహీ విజ్‌ చిన్నారి పెళ్లికూతురు సీరియల్‌లో ఆనంది కూతురుగా కూడా నటించి మెప్పించారు.
 
1 /7

 ప్రముఖ టీవీ సీరియల్ చిన్నారి పెళ్లికూతురు నటి మహీ విజ్‌ తన భర్తతో విడాకులు తీసుకున్నారు. జై భానుశాలి మహీ విజ్‌ దంపతులు 2011లో వివాహం చేసుకున్నారు. తాజాగా వీరిద్దరు విడిపోనున్నట్లు ప్రకటించారు.   

2 /7

 వీరిద్దరూ 2011లో వివాహం చేసుకున్నారు. జై హిందీలో అనేక సీరియల్ లో నటించారు. డాన్స్ ఇండియా డాన్స్‌, సరిగమప, సూపర్ స్టార్ సింగర్ తదితరులు షోలకు ఆయన హోస్ట్‌గా కూడా వ్యవహరించారు. కాగా బిగ్ బాస్ 12, 13 లో కూడా పాల్గొన్నారు.  

3 /7

 బిగ్ బాస్ 13 కి వెళ్లిన మహీ తపన మూవీ, చిన్నారి పెళ్లికూతురు, వసంత కోకిల తదితర ఒరిజినల్ వెర్షన్ సీరియల్స్ లో నటించారు. తాజాగా వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నట్లు ప్రకటించగానే అభిమానులు దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు.  

4 /7

 సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ జంట తామ విడిపోతున్నట్టు ఓ సుదీర్ఘ నోట్‌తో ప్రకటించింది. మా దారులు ఎప్పుడు విడివిడిగా ఉన్నా.. మా నిర్ణయంలో ఎలాంటి తప్పులేదు. ప్రశాంతంగా ,మానసిక ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం అని ప్రకటించారు.  

5 /7

 జై భానుశాలి, మహీ విజ్ విడిపోయిన మంచి స్నేహితులుగా ఉంటాం. పిల్లల కోసం వారి ఆనందం కోసం ముఖ్యంగా ఒకరికొకరం విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం అని రాసుకోచ్చారు. అయితే జై, మహీలది   చాలా బలమైన బంధం ఓ సంతోషకరమైన జంటగా పరిగణించారు.  

6 /7

 చాలా రోజులుగా వీళ్లు విడిపోతున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అది పుకారు మాత్రమే అని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు. తాజాగా వీరు అధికారికంగా ప్రకటించడంతో వారు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు. ఇక మహీ విజ్‌ చిన్నారి పెళ్లి కూతురు సీరియల్‌లో ఆనందికి కూతురుగా నటించింది.  

7 /7

 అయితే జై బాను షాలి మహీ విజ్‌లకు ఓ 6 ఏళ్ల కూతురు ఉంది. ఇద్దరూ కలిసి ఇప్పటివరకు ఎలా చూసుకుంటున్నామో తన కూతురుతోపాటు దత్తకు తీసుకున్న పిల్లలను కూడా అలాగే పెంచుతామని ప్రకటించారు. వీళ్లు పెళ్లి చేసుకునే ముందు కొంతకాలం పాటు డేటింగ్ కూడా చేశారు.

Jay Bhanushali Mahhi Vij divorce celebrity couple separation news Indian television celebrity divorce Jay Bhanushali marriage breakup

