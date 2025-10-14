English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Skincare: అరటిపండు స్క్రబ్‌తో ఇలా రబ్‌ చేస్తే.. ఒక్క మచ్చ, గీత కూడా ఉండదు..

Banana In Skincare: స్కిన్ కేర్‌ రొటీన్‌లో అరటిపండు చేర్చుకోవడం వల్ల మెరిసే అందమైన ముఖం పొందుతారు. ఆరోగ్యంగా గ్లోయింగ్ స్కిన్ వస్తుంది. బనానా ఫేస్ మాస్క్ ఒక వరం అని చెప్పవచ్చు. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మీరు ఈ ఫేస్ మాస్క్‌ మీ సౌందర్య పరంగా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
 
 బనానాలతో ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల ముఖం పొడిబారడాన్ని తగ్గించి మంచి మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది. అరటి పండు విటమిన్ ఏ,సీ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ముఖాన్ని కాంతివంతంగా మార్చి డ్యామేజ్ అయిన స్కిన్ సైతం రిపేయిర్‌ చేస్తుంది. అరటిపండులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యాక్నే తొలగించే గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా అరటి పండులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని హైడ్రేషన్ అందించి మాయిశ్చర్‌గా ఉంచుతుంది.   

ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్య సమస్యలు చర్మం పై త్వరగా కనిపించకుండా కాపాడుతుంది. అరటిపండులో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది యాంటీ ఏజింగ్‌గా పనిచేస్తుంది. దీన్ని యోగర్ట్‌లో వేసి ప్యాక్ వేసుకోవడం వల్ల మీ చర్మానికి మంచి ఎక్స్‌ఫోలియేషన్‌ అంది మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. అరటిపండులోని గుణాలు మంచి సాగే గుణం కూడా చర్మానికి అందించి మచ్చలు గీతాలను కూడా తొలగిస్తుంది.  

 అరటిపండు నల్ల మచ్చలను కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇది మంచి మాయిశ్చర్ అందించి చర్మంపై ఉండే దురదను కూడా తగ్గించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. అరటిపండుతో మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల నల్ల మచ్చలు తగ్గించి పిగ్మెంటేషన్ సమస్య కూడా రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది చర్మాన్ని రిపేర్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది.  

 అరటి పండును పండినది ఒకటి తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ తేనె వేసి మంచి పేస్ట్ మాదిరి తయారు చేసుకోవాలి. ఒక 15 నిమిషాలు ముఖానికి అప్లై చేసి ఆ తర్వాత ముఖాన్ని ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి.  

 ఇది మాత్రమే కాదు పండిన అరటి పండ్లు బాగా స్మాష్ చేసి రెండు టేబుల్ కూడా యాడ్ చేసి ఒక 20 నిమిషాలు ముఖానికి మాస్కు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం వల్ల మెరిసే ముఖం పొందుతారు. అరటిపండు ధర కూడా తక్కువగా ఉంటుంది దీని రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు.. అందానికి కూడా మంచి మెరుపు ఇస్తుంది. అరటిపండు అప్లై చేయడం వల్ల ఒక రంగు కూడా మెరుగుపడుతుంది. నల్ల మచ్చలు, గీతాలు రాకుండా కాపాడుతుంది.

