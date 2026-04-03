English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో మొదలైన పెళ్లి సందడి.. ఎవరికంటే..?

Bandla Ganesh wedding: టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో ఇప్పుడు పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ఆయన కుమార్తె జనని బండ్ల త్వరలో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి సంప్రదాయంగా పసుపు కుంకుమ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఆనందంగా నిర్వహించారు. 
1 /6

బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ఆయన కూతురుకు పెళ్లి కుదిరింది..ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను బండ్ల గణేష్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో అభిమానులు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.  

2 /6

ఈ శుభకార్యానికి సంబంధించిన వివరాలను పంచుకుంటూ, దేవుడి ఆశీస్సులతో మా ఇంట్లో మంచి కార్యక్రమం జరుగుతోందని బండ్ల గణేష్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి పాల్గొన్న ఈ వేడుకలో ఆయన చాలా సంతోషంగా కనిపించారు. జనని బండ్ల.. సూర్యతేజ చిలుకూరి వివాహం త్వరలో జరగనుంది అని ఆయన చెప్పొచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు షేర్ చేసుకున్నారు.

3 /6

బండ్ల గణేష్ సినీ ప్రయాణం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. మొదట ఆయన చిన్న పాత్రలతో నటుడిగా తన కెరీర్ ప్రారంభించారు. తర్వాత నిర్మాతగా మారి పెద్ద స్థాయిలో విజయాలు సాధించారు. ముఖ్యంగా గబ్బర్ సింగ్ సినిమా ఆయనకు భారీ పేరు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత కూడా పలువురు స్టార్ హీరోలతో కలిసి విజయవంతమైన సినిమాలను నిర్మించారు.  

4 /6

కొంతకాలంగా సినిమాల నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్న బండ్ల గణేష్ ఇప్పుడు మళ్లీ నిర్మాతగా కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈసారి ఆయన కొత్తగా “BG Blockbusters” అనే బ్యానర్ ప్రారంభించారు. ఈ బ్యానర్ ద్వారా మంచి కథలతో, ప్రేక్షకులకు నచ్చే సినిమాలు తీసుకురావాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. అలాగే కొత్త టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించాలనే ఆలోచన కూడా ఉందని చెప్పారు.

5 /6

ఇక ఒకవైపు కుమార్తె పెళ్లి ఏర్పాట్లలో బిజీగా ఉండగా, మరోవైపు తన కెరీర్‌లో కొత్త దశకు సిద్ధమవుతున్నారు. కుటుంబ ఆనందం, కెరీర్ కొత్త ఆరంభం..ఈ రెండింటితో బండ్ల గణేష్‌కు ఈ సంవత్సరం చాలా ముఖ్యంగా మారింది.  

6 /6

బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో జరుగుతున్న ఈ పెళ్లి వేడుకలు అభిమానులకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. త్వరలో జరగబోయే ఈ వివాహం విజయవంతంగా జరగాలని అందరూ ఆశిస్తున్నారు.

Next Gallery

