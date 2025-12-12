English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandla Ganesh Daughter: బండ్ల గణేష్ కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? శ్రీనివాస కల్యాణంలో తళుక్కున మెరిసింది!

Bandla Ganesh Daughter Name: టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో శ్రీనివాస కల్యాణం వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి బండ్ల గణేష్ కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులతో పాటు కొందరు సినీ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యారు. అయితే ఈ ఈవెంట్‌లో బండ్ల గణేష్ కూతురు చీరకట్టులో ఆకట్టుకుంది. 
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో తాజాగా ఓ వేడుక జరిగింది. శ్రీనివాస కల్యాణ మహోత్సవాన్ని వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య, అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ శ్రీనివాస కల్యాణానికి బండ్ల గణేష్ కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులతో పాటు కొందరు సినీ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యారు. అయితే ఈ ఈవెంట్‌లో బండ్ల గణేష్ కూతురు చీరకట్టులో ఆకట్టుకుంది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

తరచూ తన ఇంటర్వ్యూలు, పవన్ కల్యాణ్ సినిమాలు, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో నిత్యం వార్తల్లో నిలిచే నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ఇటీవలే కాలంలో అనేక రకాల ఈవెంట్లతో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తున్నారు. ఇటీవలే కొన్ని సినిమా ఫంక్షన్లలో హాట్ స్పీచ్‌లతో ఆకట్టుకున్న నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తాజాగా తన ఇంట్లో శ్రీనివాస కల్యాణాన్ని ఘనంగా జరిపారు. 

ఈ శ్రీనివాస కల్యాణానికి బండ్ల గణేశ్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు బంధువులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ముఖ్యంగా అతని భార్య పిల్లలు హైలైట్ అయ్యారు. బండ్ల గణేష్ కూతురు కూడా చీరకట్టులో చూడముచ్చటగా ఉంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ కార్యక్రమానికి నిర్మాత స్రవంతి రవి కిషోర్ సహా పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు విచ్చేశారు. కల్యాణంలో పీటలపై కూర్చున్న నూతన వధూవరుల (శ్రీదేవి, శ్రీవారు)ను దర్శించుకొని.. బండ్ల కుటుంబానికి అభినందనలు తెలియజేశారు. 

అయితే ఇదే విధంగా కొద్ది రోజుల క్రితం దీపావళి సందర్భంగా కూడా బండ్ల గణేష్ ఓ పెద్ద పార్టీని నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ పార్టీకి చీఫ్ గెస్ట్‌గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి సహా పలువురు స్టార్ సెలబ్రిటీలు విచ్చేశారు. 

ఎన్టీఆర్‌తో 'టెంపర్' సినిమా తర్వాత సినీ నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్న బండ్ల గణేష్.. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు నటించిన 'సరిలేరు నీకెవ్వరు' సినిమాలో గెస్ట్‌ రోల్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే బండ్ల గణేష్ త్వరలోనే మరో సినిమా నిర్మించనున్నారని.. మరో సినిమాలో కీలకపాత్ర పోషించనున్నారని సమాచారం. 

