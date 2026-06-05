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Pawan Kalyan: ప్రకాశ్ రాజ్‌పై బండ్ల గణేష్ ఫైర్.. పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో మాటల యుద్ధం

Written ByVishnupriya
Published: Jun 05, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:56 PM IST

Pawan Kalyan:ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పవన్ కళ్యాణ్, ప్రకాష్ రాజ్, బండ్ల గణేష్‌ల మధ్య జరిగిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తెలంగాణ రాజకీయాలపై పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ వివాదం మొదలైంది.

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పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ వ్యాఖ్యలు

ఇటీవల తెలంగాణలో సభ నిర్వహణకు అనుమతి నిరాకరించడంపై స్పందించిన పవన్ కళ్యాణ్, “తెలంగాణ ఎవరి అయ్య జాగీరు కాదు” అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. విమర్శలు రావడంతో పవన్ తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకున్నారు.  

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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి

ఈ అంశంపై స్పందించిన నటుడు ప్రకాష్ రాజ్, నేరుగా పేరు ప్రస్తావించకుండా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక వ్యంగ్య పోస్టు చేశారు. “మీరు వస్తానంటే మేం వద్దంటామా? కానీ ఒంటరిగా వస్తున్నారా? కూటమితో వస్తున్నారా? లేక సింగిల్‌గా వస్తున్నారా?” అంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పవన్ కళ్యాణ్‌ను ఉద్దేశించినవేనని చాలామంది భావించారు.  

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తెలంగాణ రాజకీయాలు

ప్రకాశ్ రాజ్ వ్యాఖ్యలపై నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేష్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రతి విషయంలో మీరు ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటారని ప్రశ్నించారు. “మీరు అసలు ఎవరు? తమిళుడా, తెలుగు వ్యక్తినా, కన్నడిగుడా?” అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఘాటుగా స్పందించారు.  

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జనసేన పార్టీ

అంతేకాకుండా, ప్రతి అంశంపై వ్యాఖ్యానించడం ఎందుకని కూడా బండ్ల గణేష్ ప్రశ్నించారు. “మీరు జిల్లా కలెక్టరా? లేక దేశ ప్రధాని నా? ప్రతి విషయంలో తీర్పులు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమిటి?” అంటూ విమర్శించారు. ముందుగా మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి, తర్వాత ప్రపంచాన్ని మార్చాలని ప్రయత్నించండి అని కూడా అన్నారు. ప్రకాశ్ రాజ్ గతంలో తాను పాన్ ఇండియా నటుడినని, భాషలకతీతంగా అన్ని ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తినని పలుమార్లు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన కన్నడ మూలాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో కూడా మంచి గుర్తింపు పొందారు.  

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పవన్ కళ్యాణ్

ఇక పవన్ కళ్యాణ్, ప్రకాష్ రాజ్ కలిసి పలు చిత్రాల్లో నటించారు. అలాగే బండ్ల గణేష్‌తో కూడా ప్రకాష్ రాజ్‌కు గతంలో సినీ అనుబంధం ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం రాజకీయ వ్యాఖ్యల కారణంగా వీరి మధ్య మాటల యుద్ధం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు కూడా ఈ వ్యవహారంపై తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

TAGS:
Bandla Ganesh
Prakash Raj
pawan kalyan
Jana Sena Party
Telangana Politics
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Bandla Ganesh Reaction

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