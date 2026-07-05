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Prakash Raj vs Bandla Ganesh: అతిగా ప్రవర్తించకు..అద్దంలో చూసుకో.. ప్రకాశ్ రాజ్‌కు బండ్ల కౌంటర్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 05, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:40 PM IST

Prakash Raj vs Bandla Ganesh:ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ (జోసెఫ్) అరెస్టుల వ్యవహారం రాజకీయాలతో పాటు సినీ వర్గాల్లో కూడా చర్చకు దారితీసింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో ఆయనపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఒక కేసులో బెయిల్ వచ్చిన వెంటనే మరో కేసులో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడం పెద్ద చర్చగా మారింది.

Prakash Raj tweet1/5

జోసెఫ్ యూట్యూబర్

కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే ప్రశ్న రావణ్‌కు పలుమార్లు కోర్టులు బెయిల్ మంజూరు చేశాయి. అయినప్పటికీ ప్రతి సారి మరో కేసు ఆధారంగా పోలీసులు మళ్లీ అరెస్ట్ చేయడంతో ఈ వ్యవహారం వివాదాస్పదంగా మారింది. తాజా బెయిల్ తర్వాత కూడా మరోసారి అదుపులోకి తీసుకోవడంతో ఆయన నిరసనగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టినట్లు సమాచారం.  

Bandla Ganesh comments2/5

ప్రశ్న రావణ్ అరెస్ట్

ఈ ఘటనపై నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. వరుస అరెస్టులపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు బెయిల్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్లీ అరెస్ట్ చేయడం న్యాయవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే అంశమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇలాంటి చర్యలు ప్రజాస్వామ్యానికి మంచివి కావని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వ పెద్దలు స్పందించాలని కూడా ఆయన కోరారు.  

Prashna Raavan arrest3/5

బండ్ల గణేష్ వ్యాఖ్యలు

ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేష్ గట్టిగా స్పందించారు. ప్రతి విషయంపై అతిగా స్పందించడం సరైన పద్ధతి కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇతరులపై విమర్శలు చేసే ముందు తమ బాధ్యతలను కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో చేసిన తన పోస్టులో ప్రకాశ్ రాజ్‌ను ఉద్దేశిస్తూ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Joseph YouTuber4/5

ప్రకాశ్ రాజ్ ట్వీట్

బండ్ల గణేష్ స్పందన తర్వాత ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో మరింత వైరల్ అయింది. ఇద్దరు సినీ ప్రముఖుల పోస్టులు నెటిజన్లలో పెద్ద చర్చకు కారణమయ్యాయి. కొందరు ప్రకాశ్ రాజ్ అభిప్రాయానికి మద్దతు తెలుపుతుండగా, మరికొందరు బండ్ల గణేష్ వ్యాఖ్యలను సమర్థిస్తున్నారు.  

Prashna Raavan5/5

పవన్ కళ్యాణ్

మరోవైపు ప్రశ్న రావణ్ అరెస్టుల వ్యవహారం రాజకీయంగానూ చర్చకు దారితీసింది. ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నిస్తుండగా, అధికార పార్టీ మాత్రం చట్టం ప్రకారమే చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెబుతోంది. ఈ మొత్తం వ్యవహారం ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోనే కాకుండా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ప్రశ్న రావణ్ కేసు ఎలా ముందుకు సాగుతుంది? దీనిపై కోర్టులు, పోలీసులు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు? అలాగే ప్రకాశ్ రాజ్, బండ్ల గణేష్ మధ్య ప్రారంభమైన ఈ మాటల యుద్ధం ఇంకెంత వరకు వెళ్తుందో అన్న ఆసక్తి అందరిలో కనిపిస్తోంది.

TAGS:
Bandla Ganesh
Prakash Raj
Prashna Raavan
Joseph YouTuber
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Bandla Ganesh comments
Prakash Raj Tweet

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