English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Business Ideas: రూ.10పెట్టుబడి.. రూ.90 లాభం..గాజుల వ్యాపారంలో కాసుల వర్షం.. ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నTOP 5 Business Ideas ఇవే..!!

Business Ideas: రూ.10పెట్టుబడి.. రూ.90 లాభం..గాజుల వ్యాపారంలో కాసుల వర్షం.. ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నTOP 5 Business Ideas ఇవే..!!

Bangle Business Ideas: గాజులకు భారీగా డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పండగల సీజన్ లో అయితే గాజులు భారీగా సేల్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే మహిళల అలంకరణలో గాజులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పండగైనా, పెళ్లయినా చేతికి నిండా గాజులు లేకుండా ఆ అందమే ఉండదు. అందుకే కాలం ఏదైనా సరే గాజులకు గిరాకీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండగ వచ్చిందంటే చాలు ప్రతి ఊరిలో చేతి చప్పులతోపాటు గాజుల చప్పులు మారుమ్రోగుతుంటాయి. ఎందుకంటే బతుకమ్మ ఆడే మహిళలు చేతినిండా గాజులు వేయించుకుని ఆడుతుంటే ఆ సందడే వేరుంటుంది. 
1 /8

అయితే మార్కెట్లో డిమాండ్ ను బట్టి కేవలం రూ. 10 నుంచి రూ. 20 ఖరీదు చేసే సాధారణ గాజులకు కొంచెం క్రియేటివిటీ యాడ్ చేస్తే.. అవి మార్కెట్లో 150 రూపాయల వరకు పలుకుతున్నాయి. మీరు కూడా మీ టేస్టును ఒక స్టార్టప్ గా మార్చుకోవాలనుకుంటే భారీగా లాభాలను అందించే ఈ TOP 5 Business Ideasలపై ఓ లుక్కెయ్యండి. 

2 /8

ఈ రోజుల్లో పెళ్లి కూతుర్లు తమ వెడ్డింగ్ డ్రెస్ కలర్‌కు మ్యాచ్ అయ్యే గాజుల కోసం ఎంతైనా ఖర్చు చేస్తున్నారు. సాదా గాజులను తీసుకుని వాటికి కుందన్లు, లట్కన్లు, వెల్వెట్ క్లాత్ జోడించి  బ్రైడల్ సెట్ గా మార్చండి. రూ. 50 ముడిసరుకుతో మీరు తయారుచేసే సెట్ మార్కెట్‌లో రూ. 500 పైనే అమ్ముడవుతుంది. మీ డిజైన్లను చిన్న రీల్స్‌గా తీసి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేస్తే ఆర్డర్లు వెల్లువెత్తుతాయి.

3 /8

మీకు డ్రాయింగ్ లేదా పెయింటింగ్‌లో ప్రవేశం ఉంటే, సాదా గాజులపై మధుబని కళను లేదా అద్భుతమైన ఫ్లవర్ డిజైన్లను వేయండి. ఇవి కేవలం గాజులు మాత్రమే కాదు,  ప్రీమియం ఫ్యాషన్ స్టేట్‌మెంట్ గా మారుతాయి. బొటిక్‌లు,  పెద్ద పెద్ద ఎగ్జిబిషన్లలో ఇలాంటి హ్యాండ్-మేడ్ గాజులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. వాటి ప్రత్యేకత చూసి జనం ఎంత ధరైనా ఇస్తారు.

4 /8

పెద్ద నగరాల్లో ఇప్పుడు  రెంటల్ సర్వీస్  చాలా పాపులర్ అవుతోంది. ప్రతి ఫంక్షన్‌కు వేల రూపాయలు పెట్టి ఖరీదైన సెట్లు కొనడం కంటే, రూ. 100-200 ఇచ్చి అద్దెకు తీసుకోవడానికి మహిళలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీరు ఒక చిన్న  గాజుల బ్యాంకు  ప్రారంభించి, రకరకాల కలర్ సెట్లను అద్దెకు ఇవ్వడం ద్వారా తక్కువ పెట్టుబడితో స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చు.

5 /8

గాజులపై తన పేరు లేదా తన భర్త పేరు ఉండాలని ప్రతి మహిళా కోరుకుంటుంది. సాదా గాజులకు పూసలు లేదా మెరుపులను జోడించి పేర్లను డిజైన్ చేయండి. పుట్టినరోజులు, వివాహ వార్షికోత్సవాలు, కర్వా చౌత్ వంటి పండుగలకు ఇవి బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఆప్షన్. ఆర్డర్ ఇచ్చి మరీ ఇలాంటివి తయారు చేయించుకునే వారు చాలా మంది ఉన్నారు.

6 /8

పగిలిన లేదా పాత గాజులను పారేయకుండా వాటిని కరిగించి లేదా అందంగా డిజైన్ చేసి చెవిపోగులు, హారాలుగా మార్చండి.  పర్యావరణ హితం (Eco-friendly) అనే ట్యాగ్‌తో ఈ వ్యాపారం చేస్తే గ్రీన్ స్టార్టప్‌గా పేరు తెచ్చుకోవచ్చు. దీనికి పెట్టుబడి దాదాపు జీరో పెట్టుబడితో ప్రారంభిస్తే..  లాభం మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

7 /8

వ్యాపారం క్లిక్ అవ్వాలంటే ఈ 3 సూత్రాలు పాటించండి! ప్యాకేజింగ్ ముఖ్యం: గాజు ధర రూ. 10 అయినా, అది అందమైన బాక్స్‌లో ఉంటే దాని విలువ ఆటోమేటిక్‌గా రూ. 100 అవుతుంది. ప్యాకింగ్‌పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. స్థానిక నెట్‌వర్క్: మీ ఊరిలోని బ్యూటీ పార్లర్లు, బొటిక్‌లకు మీ శాంపిల్స్ చూపించి వారితో ఒప్పందం చేసుకోండి. వారి ద్వారా మీకు రెగ్యులర్ కస్టమర్లు దొరుకుతారు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్: మీ పనిని వాట్సాప్ స్టేటస్‌లు, ఫేస్‌బుక్ గ్రూపుల్లో షేర్ చేయండి. ఒక చిన్న ఫోటో లేదా వీడియో మీ వ్యాపారాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది.

8 /8

మహిళల మనసు తెలుసుకుని, వారి ఇష్టానికి అనుగుణంగా కొత్త డిజైన్లు అందిస్తే.. గాజుల వ్యాపారం అక్షరాలా బంగారు గనిలా మారుతుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టి ఈరోజే శ్రీకారం చుట్టండి. 

Next Gallery

