  Bank Claims: పాత బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును మర్చిపోయారా..? ఇలా చేస్తే ఆ డబ్బు మీ సొంతం..!

Bank Claims: పాత బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును మర్చిపోయారా..? ఇలా చేస్తే ఆ డబ్బు మీ సొంతం..!

Bank Account:  చాలా మంది తెలిసో.. తెలియకో పాత బ్యాంకు ఖాతాలలో ఉన్న డబ్బు మర్చిపోతుంటారు. ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన అకౌంట్ నెంబర్ మరిచిపోవడం.. కార్డ్ పోవడం వంటి జరగుతుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో పాత బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్న డబ్బును ఎలా పొందవచ్చనే విషయాన్ని RBI సహాయం చేస్తుంది.  

 
Bank Claims:ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ కార్పోరేట్ సెక్టార్ లో పనిచేసే వాళ్లకు ఆయా కంపెనీలకు సంబంధించిన అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఇక ఒక కంపెనీ నుంచి మరొక కంపెనీ మారే క్రమంలో కొంత మంది ఆ పాత అకౌంట్ బదులు.. కొత్త కంపెనీ అకౌంట్ ను కంటిన్యూ చేస్తుంటారు. ఒక్కోసారి పాత అకౌంట్ సంబంధించిన మిగతా వివరాల  సంగతిని మర్చిపోతుంటారు. 

ఒక్కోసారి అందులో ఎక్కువ డబ్బులు ఉండే అవకాశాలున్నా తర్వాత తీసుకుందాంలే అని లైట్ తీసుకుంటారు మరి కొంత మంది. అయితే ఆ అకౌంట్ నుంచి డబ్బును ఎలా పొందాలనేది చాలా మందికి తెలియదు. అయితే ఆర్బీఐ మాత్రం ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో పాత బ్యాంక్ ఖాతాల్లోని డబ్బును తిరిగిపొందవచ్చని చెబుతుంది. 

మీ బ్యాంక్ ఖాతా లేదా మీ కుటుంబం యొక్క ఖాతా 10 సంవత్సరాలు లేదా ఆపై యేళ్లు గడుస్తే..ఆ నిధులు RBI యొక్క డిపాజిటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్‌నెస్ (DEA) ఫండ్‌లో ఉండవచ్చు. మీరు వాటిని ఇలా తిరిగి పొందవచ్చని చెబుతుంది ఆర్బీఐ. 

క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లను ఇక్కడ పేర్కొన్న: https://udgam.rbi.org.in వెబ్ సైట్ ను సంప్రదించాలి.  మీ బ్యాంకు అకౌంట్ ఉన్న  ఏదైనా శాఖను సందర్శించి చెక్ చేసుకోవచ్చు. 

మీ పాత అకౌంట్ కు సంబంధించిన KYC సమర్పించాలి. ఆధార్, పాస్‌పోర్ట్, ఓటర్ ID, లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటివి సమర్పించాలి. అయితే బ్యాంక్ వాళ్లు సదరు అకౌంట్ ను డబ్బును వడ్డీతో తిరిగి పొందవచ్చు.   

అయితే క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లపై  ఆర్బీఐ ఆయా బ్యాంకుల్లో గత నెల నుంచి డిసెంబర్ 2025 చివరి వరకు ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహిస్తోంది. అయితే క్లైయిమ్ చేసుకోవాల్సిన వాళ్లు తమకు సంబంధించిన బ్యాంకులను సంప్రదిస్తే మీ డబ్బుకు మీకు వడ్డీతో సహా చేతికి వస్తోంది. 

