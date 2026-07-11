Bank Cash Withdrawal:ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో బ్యాంక్ ఖాతాదారులు ప్రస్తుతం నగదు కొరతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బ్యాంక్ ఖాతాల్లో డబ్బు ఉన్నప్పటికీ, అవసరమైన మొత్తం నగదును ఒకేసారి తీసుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. బ్యాంకులు, ఏటీఎంలలో సరిపడా నగదు లేకపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ప్రస్తుతం వానాకాలం వ్యవసాయ సీజన్ కొనసాగుతోంది. రైతులు విత్తనాలు, ఎరువులు కొనుగోలు చేయడానికి, కూలీలకు వేతనాలు చెల్లించడానికి నగదు అవసరం ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో చాలా మంది రైతులు బ్యాంకులకు వెళ్లి డబ్బు తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ నగదు కొరత కారణంగా బ్యాంకులు ఒక రోజుకు పరిమిత మొత్తాన్ని మాత్రమే చెల్లిస్తున్నాయి.
కొన్ని బ్యాంకుల్లో ఖాతాదారులకు రోజుకు రూ.30 వేల వరకు మాత్రమే నగదు ఇస్తున్నారు. ఖాతాలో లక్షల రూపాయలు ఉన్నా కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేమని బ్యాంక్ అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు చాలా ఏటీఎంలలో నగదు పూర్తిగా అయిపోవడంతో "నో క్యాష్" బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని ఏటీఎంలలో నగదు ఉన్నా కూడా రోజుకు రూ.10 వేల వరకు మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
ఈ సమస్య రైతులకే కాకుండా స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, చిన్న వ్యాపారులు, సాధారణ ఖాతాదారులపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. రుణం పొందిన మహిళలు తమ డబ్బును పూర్తిగా తీసుకోలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చిన్న వ్యాపారులు కూడా రోజువారీ లావాదేవీల కోసం నగదు అందక వ్యాపారంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
బ్యాంకు అధికారుల ప్రకారం, ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి అవసరమైనంత నగదు జిల్లాకు చేరకపోవడమే. మరో కారణం బ్యాంకుల్లో నగదు డిపాజిట్లు తగ్గడం. ప్రస్తుతం చాలా మంది డిజిటల్ చెల్లింపులు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల బ్యాంకుల్లో నగదు నిల్వలు కూడా తగ్గుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
జిల్లా అవసరాలకు వందల కోట్ల రూపాయల నగదు అవసరం ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం చాలా తక్కువ మొత్తం మాత్రమే అందుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లామని, త్వరలోనే నగదు సరఫరా మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.అప్పటి వరకు బ్యాంక్ ఖాతాదారులు ముందుగానే తమ నగదు అవసరాలను ప్లాన్ చేసుకోవడం, సాధ్యమైనంత వరకు డిజిటల్ చెల్లింపులను ఉపయోగించడం మంచిదని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.