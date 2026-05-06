English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • DA hike:బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ పెంపు ప్రకటించిన ఐబీఏ.. భారీగా జీతాలు!

DA hike:బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ పెంపు ప్రకటించిన ఐబీఏ.. భారీగా జీతాలు!

DA hike:దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త వచ్చింది. ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీఏ) తాజాగా డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) పెంపును ప్రకటించింది. ఈ పెంపు 2026 మే, జూన్, జూలై నెలలకు వర్తించనుంది. దీంతో బ్యాంక్ ఉద్యోగుల జీతాల్లో కొంత పెరుగుదల కనిపించనుంది.
1 /7

ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులపై ఆర్థిక భారం తగ్గించేందుకు డీఏను పెంచుతుంటారు. ఈ డీఏ ఉద్యోగుల బేసిక్ జీతంపై శాతంగా లెక్కిస్తారు. జీవన వ్యయం పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగులకు అదనపు సహాయం అందించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.  

2 /7

ఐబీఏ విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం, ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆధారంగా ఈ డీఏ పెంపు నిర్ణయించారు. 2026 జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల సగటు సూచికను తీసుకుని కొత్త డీఏ రేట్లు ఖరారు చేశారు.  

3 /7

బ్యాంక్ ఉద్యోగుల బేసిక్ జీతం ₹48 వేల నుంచి ₹1.17 లక్షల వరకు ఉంటే, డీఏ పెంపుతో నెలకు సుమారు ₹435 నుంచి ₹1050 వరకు అదనపు ప్రయోజనం లభించవచ్చు. దీంతో వర్క్‌మెన్ మరియు ఆఫీసర్ స్థాయి ఉద్యోగుల జీతాలు కొంత పెరగనున్నాయి.  

4 /7

ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా డీఏను 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు కూడా డీఏ పెంపు రావడంతో ఉద్యోగుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది.  

5 /7

ఇంకా కొన్ని బ్యాంక్ ఉద్యోగ సంఘాలు జీతాల్లో 17 శాతం పెంపు కోరుతున్నాయి. అలాగే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ప్రతి శనివారం సెలవు ఇవ్వాలనే డిమాండ్ కూడా కొనసాగుతోంది. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు ఐబీఏ మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయి.  

6 /7

డీఏ ఉద్యోగుల సీటీసీలో భాగంగా ఉంటుంది. ఇది నెల జీతంతో పాటు ఉద్యోగుల ఖాతాలో జమ అవుతుంది. అయితే డీఏపై ఆదాయపు పన్ను వర్తిస్తుంది. కాబట్టి ఉద్యోగులు దీనిని ఐటీ రిటర్న్స్‌లో తప్పనిసరిగా చూపించాలి.  

7 /7

ప్రస్తుతం ప్రకటించిన డీఏ పెంపుతో బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు కొంత ఆర్థిక ఊరట లభించనుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న ఖర్చుల మధ్య ఈ పెంపు ఉద్యోగులకు ఉపయోగపడనుంది.

Bank Employees DA Hike Dearness Allowance 2026 IBA latest update bank employee salary hike DA increase for bank staff PSU bank employees bank salary news

Next Gallery

Inter Admission 2026: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇంటర్ అడ్మిషన్స్ రద్దు.. కొత్త షెడ్యూల్ ఎప్పుడంటే?