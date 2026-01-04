Banking News: బ్యాంకు ఉద్యోగుల నిరసన.. 5 రోజులు మాత్రమే పనిచేస్తామని డిమాండ్‌..!

5 Days Bank Working Update: ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న బ్యాంకు ఉద్యోగుల కలలు సాకారం కావడం లేదు. ఐదు రోజులు మాత్రమే పని చేస్తామని, ఆ వెసులుబాటు కల్పించాలని బ్యాంకు ఉద్యోగాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రపంచమంతా వారానికి నాలుగు రోజులు పని విధానం వైపు అడుగులు వేస్తుంటే బ్యాంకు ఉద్యోగులు మాత్రం 24/7 పని చేస్తున్నారు. ఐదు రోజుల పని విధానానికి అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకు ఉద్యోగులు నిరసన తెలుపుతున్నారు. అది ఈరోజు #5daysbanking పేరిట ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. కేవలం ఐదు రోజులే పని చేస్తామని బ్యాంకు ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రపంచం అంతా నాలుగు రోజుల పని విధానం వైపు అడుగులు వేస్తోందని వాళ్లు పేర్కొన్నారు.
అయితే బ్యాంకు ఉద్యోగులు మాత్రం 24/7 పనిచేస్తున్నాం. ఐదు రోజుల విధానానికి ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ ఒప్పుకుంది. దీనిని ప్రభుత్వం ఆమోదించాలని పేర్కొంది. ఎక్స్ లో ఐదు రోజుల బ్యాంకు పని దినాలు హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది.
ఆదివారం, శనివారం మినహా మిగతా అన్ని రోజుల్లో బ్యాంకులు పనిచేయనున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ లో భాగంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో తమకు 5 రోజుల పని దినం అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యం, నైతికతను ప్రభావితం చేస్తోందని ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ యూనియన్ లో ప్రకటించాయి. ఐదు రోజుల పని దినాల వల్ల ఉద్యోగులకు వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు వస్తాయని తెలిపారు .
ఇప్పటికే మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు 24/7 అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులు కేవలం ఐదు రోజులే పని దినాలు అమలు చేయాలి. 2026 జనవరి 5వ తేదీ అన్ని రాష్ట్ర రాజధానుల్లో నిరసనలు కూడా తెలియజేస్తామని బ్యాంకు ఉద్యోగులు సంఘం తెలుపుతోంది.