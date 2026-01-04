English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Banking News: బ్యాంకు ఉద్యోగుల నిరసన.. 5 రోజులు మాత్రమే పనిచేస్తామని డిమాండ్‌..!

Banking News: బ్యాంకు ఉద్యోగుల నిరసన.. 5 రోజులు మాత్రమే పనిచేస్తామని డిమాండ్‌..!

5 Days Bank Working Update: ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న బ్యాంకు ఉద్యోగుల కలలు సాకారం కావడం లేదు. ఐదు రోజులు మాత్రమే పని చేస్తామని, ఆ వెసులుబాటు కల్పించాలని బ్యాంకు ఉద్యోగాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రపంచమంతా వారానికి నాలుగు రోజులు పని విధానం వైపు అడుగులు వేస్తుంటే బ్యాంకు ఉద్యోగులు మాత్రం 24/7 పని చేస్తున్నారు. ఐదు రోజుల పని విధానానికి అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 బ్యాంకు ఉద్యోగులు నిరసన తెలుపుతున్నారు. అది ఈరోజు #5daysbanking పేరిట ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. కేవలం ఐదు రోజులే పని చేస్తామని బ్యాంకు ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రపంచం అంతా నాలుగు రోజుల పని విధానం వైపు అడుగులు వేస్తోందని వాళ్లు పేర్కొన్నారు.  

2 /5

 అయితే బ్యాంకు ఉద్యోగులు మాత్రం 24/7 పనిచేస్తున్నాం. ఐదు రోజుల విధానానికి ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ ఒప్పుకుంది. దీనిని ప్రభుత్వం ఆమోదించాలని పేర్కొంది. ఎక్స్ లో ఐదు రోజుల బ్యాంకు పని దినాలు హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది.  

3 /5

 ఆదివారం, శనివారం మినహా మిగతా అన్ని రోజుల్లో బ్యాంకులు పనిచేయనున్నాయి. అయితే  ఇప్పటికే  రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ లో భాగంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది.  

4 /5

ఈ నేపథ్యంలో తమకు 5 రోజుల పని దినం అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యం, నైతికతను ప్రభావితం చేస్తోందని ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ యూనియన్ లో ప్రకటించాయి. ఐదు రోజుల పని దినాల వల్ల ఉద్యోగులకు వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు వస్తాయని తెలిపారు .  

5 /5

 ఇప్పటికే మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు 24/7 అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులు కేవలం ఐదు రోజులే పని దినాలు అమలు చేయాలి. 2026 జనవరి 5వ తేదీ అన్ని రాష్ట్ర రాజధానుల్లో నిరసనలు కూడా తెలియజేస్తామని బ్యాంకు ఉద్యోగులు సంఘం తెలుపుతోంది.

5 days banking system update bank employees protest latest news five day work week in banks india

Next Gallery

Communicator: బ్లాక్ బెర్రీ లాంటి కీబోర్డ్ ఫోన్‌ మళ్లీ వచ్చేసింది.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు!