Salary Hike: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆర్థికశాఖ ఆదేశాలు.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..!!

 Salary Hike: ప్రభుత్వ బ్యాంకు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.  జీతాలు భారీగా పెరగనున్నాయి. వేతన సవరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది.  13వ ద్విపక్ష వేతన ఒప్పందం కోసం చర్చల ప్రక్రియను సకాలంలో ప్రారంభించి.. రాబోయే 12 నెలల్లోగా దానిని ఖరారు చేయాలని  ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను కోరింది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఉద్యోగులు, అధికారుల వేతన సవరణలు నవంబర్ 1, 2027 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. 
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలతో సహా ఆర్థిక సంస్థలు అవసరాన్ని బట్టి ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి తమ ఉద్యోగుల జీతాలను సవరిస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా, ఏకాభిప్రాయ వేతన ఒప్పందానికి రావడానికి ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్  ఉద్యోగ సంఘాలు, యూనియన్లతో చర్చలు జరుపుతుంది.

రాబోయే వేతన సవరణ కోసం చర్చలు ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్థిక సేవల విభాగం ఒక లేఖలో అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అధిపతులను ఆదేశించింది. ఏప్రిల్ 20, సోమవారం నాటి ఆ లేఖలో, చర్చల ప్రక్రియను గరిష్టంగా 12 నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలని ఆర్థిక సేవల విభాగం పేర్కొంది. 

గత ఒప్పందానికి ముందు, సవరించిన వేతనాలను సకాలంలో అమలు చేసేలా చూసుకుంటూ, భవిష్యత్తు వేతన చర్చలన్నింటినీ నిర్దేశిత గడువు కంటే చాలా ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్‌కు సూచించింది. 

గత ఒప్పందాల అనంతరం నిబంధనలకు అవసరమైన సవరణలను అమలు చేయడంలో గణనీయమైన జాప్యం జరిగిందని ఆర్థిక సేవల శాఖ లేఖలో పేర్కొంది. అందువల్ల, ఈసారి తదుపరి వేతన ఒప్పందం  నిర్ణీత తేదీకి ముందే సంబంధిత సవరణలు పూర్తయ్యేలా చూడాలి. 

బ్యాంకింగ్ రంగం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అని, సరైన జీతాలు ఉద్యోగుల మనోధైర్యాన్ని ఉన్నతంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

