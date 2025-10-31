English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!

Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!

Bank Holiday 2025: మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి. నేడు అనగా శుక్రవారం (అక్టోబర్ 31) రోజున బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే ఆ అక్టోబర్ నెలలో పండుగల వల్ల దాదాపు అన్ని సెలవులే రాగా.. నేడు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది. 
 
1 /5

సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలు, అన్ని ఆదివారాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే అక్టోబర్‌లో ఈ సాధారణ సెలవులతో పాటు, వివిధ రాష్ట్రాల స్థానిక పండుగలు రావడంతో సెలవుల సంఖ్య పెరిగింది.  

2 /5

ఈరోజు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్‌లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు.  

3 /5

బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ కస్టమర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్ సేవలు కొనసాగుతాయి. దీంతో యధావిధిగా మీ బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకోవచ్చు.  

4 /5

NEFT, RTGS ట్రాన్స్‌ఫర్‌లు, ఆన్‌లైన్ బిల్లు చెల్లింపులు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు, కార్డు సేవలు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి.   

5 /5

కాబట్టి భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్‌డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.

