Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!

Bank Holiday 2025: మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన అప్డేట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి. నేడు అనగా శుక్రవారం (అక్టోబర్ 31) రోజున బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే ఆ అక్టోబర్ నెలలో పండుగల వల్ల దాదాపు అన్ని సెలవులే రాగా.. నేడు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది.
సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలు, అన్ని ఆదివారాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే అక్టోబర్లో ఈ సాధారణ సెలవులతో పాటు, వివిధ రాష్ట్రాల స్థానిక పండుగలు రావడంతో సెలవుల సంఖ్య పెరిగింది.
ఈరోజు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు.
బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ కస్టమర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్ సేవలు కొనసాగుతాయి. దీంతో యధావిధిగా మీ బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకోవచ్చు.
NEFT, RTGS ట్రాన్స్ఫర్లు, ఆన్లైన్ బిల్లు చెల్లింపులు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు, కార్డు సేవలు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి.
కాబట్టి భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.