Bank Holiday 9 April: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు..ఇప్పుడే పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోండి..అత్యవసరంగా సెలవు ఎందుకంటే?

Bank Holiday 9 April News: రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయా బ్యాంకుల శాఖలు మూతపడనున్నాయి. ఏప్రిల్ 9న అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో ఎన్నికల సంఘం సెలవు ప్రకటించింది.
రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయా బ్యాంకుల శాఖలు మూతపడనున్నాయి. ఏప్రిల్ 9న అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో ఎన్నికల సంఘం సెలవు ప్రకటించింది.
రేపు అనగా 9 ఏప్రిల్ 2026 నాడు అస్సాం, పుదుచ్చేరి, కేరళ రాష్ట్రాలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నందున.. ఆయా రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉండనుంది. అయితే రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితాలో ఏప్రిల్ 9 లేకపోవడం గమనార్హం.
అయితే ఈ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బ్యాంకు సెలవుల కారణంగా పలు బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉన్నప్పటికీ.. మొబైల్, ఇంటర్నెట్ ద్వారా బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయి.
భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) అస్సాం, పుదుచ్చేరి, కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకు ఎన్నికల ప్రణాళికలను ఇటీవలే విడుదల చేశారు. దీంతో గోవా, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, నాగాలాండ్, త్రిపుర రాష్ట్రాలలోని 8 (ఎనిమిది) శాసనసభ నియోజకవర్గాలకు ఉప ఎన్నికలను నిర్వహించనున్నారు. అయిత ఈ ఉపఎన్నికలు కూడా రేపే జరగనున్నాయి.
ఈ ఎన్నికలు, ఉపఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో స్థానిక సెలవు ఉండనుంది. అయితే ఉపఎన్నికల ప్రాంతాల్లో సెలవుపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.