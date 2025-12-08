Bank Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 3 రోజులు సెలవులే..!

Bank Holiday Alert: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బిగ్ అలెర్ట్.. డిసెంబర్లో బోలెడు సెలవులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెలలో రెండో వీక్ కూడా వచ్చేసింది. అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఈ వారంలో మూడు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అందుకే బ్యాంకు ఖాతాదారులు ముందుగానే విషయం తెలుసుకోవాలి. డిసెంబర్ రెండో వారం ఏ రోజు? ఏ కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా బ్యాంకులు ప్రతి ఆదివారాలతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి. డిసెంబర్ నెలలో ఎక్కువ రోజులే బ్యాంకులకు సెలవులు వచ్చాయి. అయితే రెండో వారం ఈ నేపథ్యంలో కూడా మూడు రోజులు బ్యాంకు బ్రాంచీలు దేశవ్యాప్తంగా బంద్ ఉండనున్నాయి.
ఈ వారంలో రేపటి నుంచి బ్యాంకులు మూడు రోజులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇందులో డిసెంబర్ 9వ తేదీ కేరళలో జనరల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.. ఇక మేఘాలయలో డిసెంబర్ 12వ తేదీ పా తోగన్ సాంగ్మా డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయ్. ఇక డిసెంబర్ 13వ తేదీ దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకుల బంద్ ఉంటే ఆ రోజు రెండో శనివారం.
ఈ నెలలో మొదటి రోజే పబ్లిక్ హాలిడే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే డిసెంబర్ నెలలో మొదటి రోజు కూడా స్టేట్ ఇండీజీనియస్ ఫెయిత్ డే సందర్భంగా సెలవు. గోవాలో లిబరేషన్ డే సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయి అయితే ఆర్బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు మాత్రమే కాదు.. కొన్ని స్థానికంగా ఉండే సెలవులు కూడా ఉంటాయి.
డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్, డిసెంబర్ 26 బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా కూడా బ్యాంకు బ్రాంచ్ లు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ప్రాంతాల వారీగా భిన్నంగా సెలవులు ఉండవచ్చు. బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా కానీ ఆన్లైన్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఏటీఎం, నెట్ బ్యాంకింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కూడా నిర్వహించవచ్చు.
బ్యాంకు ఖాతా కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయా? లేదా? ముందుగానే తెలుసుకొని వెళ్లాలి. లేకపోతే దూరంగా బ్రాంచ్లు ఉంటే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఆర్బీఐ ప్రకారం పెద్ద ఎత్తున చెక్ డిపాజిట్స్, క్లియరెన్స్ ఉన్నప్పుడు కచ్చితంగా బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిందే. లేదంటే ఆన్లైన్ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చు.