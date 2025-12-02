English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Holiday Alert: రేపు బుధవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Bank Holiday Alert: రేపు బుధవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Bank Holidays 2025: ప్రతి రోజు చాలా మంది బ్యాంక్‌‌కు తమ పనుల నిమిత్తం వెళ్తుంటారు. పండుగలు, జాతీయ సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు చాలా రోజుల పాటు బంద్ ఉంటున్నాయి. అందుకే కస్టమర్లు తమకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచింది. అయితే రేపు బుధవారం, డిసెంబర్ 3న బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.
1 /5

బ్యాంక్.. ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అయిపోయింది. ఏదో ఒక పని మీద అప్పుడప్పుడు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. తీరా అక్కడకు వెళ్లాక బ్యాంక్ క్లోజ్‌ అని తెలిస్తే చాలా ఇబ్బంది. అందుకే బ్యాంకు సెలవుల గురించి ముందే తెలుసుకొని ఉండాలి.  

2 /5

ఇక రేపు డిసెంబర్ 3, బుధవారం ‘సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ విందు’ రోజు సందర్భంగా గోవాలో బ్యాంకులకు సెలవును ప్రకటించారు.  సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ జీవితం, సర్వీసు, మానవాళికి చేసిన అంకితభావాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఆయన పండుగను జరుపుకుంటారు. ఆయన భారత్ సహా అనేక దేశాలలో ప్రజలకు సేవ చేసిన విద్య, కరుణ, సోదరభావం సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేసిన ప్రఖ్యాత క్రైస్తవ మిషనరీ.

3 /5

ఈ రోజున ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, ఊరేగింపులు, మతపరమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా గోవాలో, ఆయనను భక్తి గౌరవంతో స్మరిస్తారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం కారణంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా మూతపడతాయి

4 /5

అయితే బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులకు హాలీడేస్ ఉన్న కూడా వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్, బిల్లు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంలు, మొబైల్ యాప్‌లు, యూపీఐ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

5 /5

పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ డిపాజిట్లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్‌లు, అకౌంట్ సెటిల్‌మెంట్లు వంటి సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండవు. బ్యాంక్ క్లోజింగ్ చివరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు లావాదేవీలను ముందుగానే వినియోగదారులు ప్లాన్ చేసుకోవడం బెటర్.  

Tomorrow Bank Holiday Bank Holidays 2025 Today Bank Holiday Bank Holidays Tomorrow Bank holidays December Bank Holidays December 2025 December 3 Bank Holiday

Next Gallery

Singer Sunitha: పెళ్లి చేసుకోబోతున్న సింగర్ సునీత కూతురు.. ఎవరితో అంటే..?