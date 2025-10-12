English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bank Holiday: రేపు సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. అక్టోబర్‌ 13 ఆర్‌బీఐ హాలిడేనా?

Bank Holiday: రేపు సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. అక్టోబర్‌ 13 ఆర్‌బీఐ హాలిడేనా?

Monday Bank Holiday 2025: రేపు సోమవారం అక్టోబర్ 13వ తేదీ బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుందా? దేశవ్యాప్తంగా ఏయే ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది? ఎందుకు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. ప్రధానంగా బ్యాంకులకు ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు ఉంటాయి. ఇది కాకుండా ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారం, ఆదివారంతో పాటు కొన్ని స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా కూడా సెలవులు ఉంటాయి.
 
అక్టోబర్ 13వ తేదీ సోమవారం ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన బ్యాంకు సెలవు ఉందా? అది ఎక్కడెక్కడ ఉంది? మీరు కూడా బ్యాంకు ఖాతాదారులు అయితే ముందుగానే బ్యాంకు బ్రాంచీలు ఓపెన్ ఉన్నాయా? లేదా ?ముందుగానే తెలుసుకొని వెళ్ళండి లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు.  

 సాధారణంగా బ్యాంకులు ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారంతో పాటు ప్రతి ఆదివారం కూడా సెలవులు ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా కొన్ని ప్రత్యేక పండుగలు స్థానిక పండుగల ఆధారంగా కూడా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు బ్రాంచీలు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే రేపు అక్టోబర్ 13 సోమవారం బ్యాంకు బ్రాంచ్ లు ఎందుకు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఎక్కడెక్కడ తెలుసుకుందాం.  

 రేపు అక్టోబర్ 13వ తేదీ అహోయి వ్రతం సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయా? అనే అనుమానాలు చాలా మందికి ఉంది. అహోయి అష్టమి అనే వ్రతం ఉత్తరాదినా ఆచరిస్తారు. దీపావళికి ముందు వచ్చే అష్టమి రోజు ఇది జరుపుకుంటారు. ఈరోజు ఉపవాసాలు కూడా వాళ్ళు ఆచరిస్తారు.   

 అయితే, దీపావళి రోజు మాత్రం ప్రధానంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ,తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్ కేరళ ,నాగాలాండ్ , బెంగాల్,జార్ఖండ్, మేఘాలయ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు త్రిపుర, గుజరాత్, మిజోరం, కర్ణాటక వంటి ప్రాంతాల్లో దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 20వ తేదీ దీపావళి సందర్భంగా బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి.   

 అయితే అహోయి అష్టమి సందర్భంగా ఏ బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్‌ ఉండవు. కేవలం ఉపవాసం ఆచరిస్తారు ఇక 19వ తేదీ ఆదివారం బ్యాంకులు యథావిధిగా బంద్ ఉంటాయి. 21వ తేదీ లక్ష్మీ పూజ సందర్భంగా మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, సిక్కిం, మణిపూర్, జమ్మూ వంటి ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్‌ ఉంటాయి.

Bank Holiday October 13 Monday Bank Holiday 2025 RBI Holiday List 2025 Bank Holiday Today Is Monday a Bank Holiday

