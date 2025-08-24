Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?

Monday Bank Holiday: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు బ్యాంకు బ్రాంచీలకు సోమవారం సెలవు రానుంది. సాధారణంగా బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ, నెగోషిబుల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం బ్యాంకులకు సెలవు వస్తుంది. అయితే బ్యాంకు పనులు ఉన్న ఖాతాదారులు ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఖాతాదారులు సోమవారం ఎక్కడెక్కడ బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయో తెలుసుకుందాం..
కొన్ని పండుగలు, ప్రత్యేక దినాలలో ఆ రాష్ట్రాల వారీగా స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా వేరువేరుగా ఉంటాయి. అయితే బ్యాంకు బ్రాంచ్ లు బంద్ కూడా అలాగే వర్తిస్తాయి. కస్టమర్లు ముందుగానే బ్యాంకు ఎక్కడ బంద్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి .
ఆగస్టు 25 సోమవారం గౌహతిలో బ్యాంకులు బంద్. ఎందుకంటే ఆరోజు శ్రీమంత శంకర దేవ తిరుభవ్ తిథి సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అదే విధంగా ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి సందర్భంగా అహ్మదాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు, తెలంగాణ, చెన్నై, విజయవాడ వంటి పలు ప్రదేశాల్లో బ్యాంకులో బంద్ ఉంటాయి
ఆగష్టు 28వ తేదీ గురువారం భువనేశ్వర్, పనాజీలో బ్యాంకుల బంద్ ఉంటాయి. ఆరోజు బ్యాంకు గణేశా చతుర్థి నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఆరోజు నౌకాయ్ కూడా ఉంది. ఇక 31 ఆగస్టు ఉన్న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఆరోజు ఆదివారం రానుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులకు ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారం బంద్ ఉంటాయి. దీంతోపాటు ప్రతి ఆదివారాలు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే, బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా ఏటీఎం సేవలు, యూపీఐ సేవలు కూడా యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.
అయితే పెద్ద ఎత్తున డబ్బు విత్ డ్రా చేయాలన్న.. డిపాజిట్ చేయాలని బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిందే. అంతే కాదు చెక్ క్లియరెన్స్ కూడా బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిందే. ఖాతాదారులు ముందుగానే ఈ పనుల కోసం బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయా లేదో తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు.