Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?

Saturday Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ నెలలో బ్యాంకులకు మొత్తం సెలవులే వస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా పండుగలు, జాతీయ సెలవుల కారణంగా.. దాదాపు ఈ నెల మొత్తం బ్యాంకులకు సెలవులే ఉన్నాయి. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగా ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది. అయితే రేపు అనగా అక్టోబర్ 18న బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.
బ్యాంక్.. ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అయిపోయింది. ఏదో ఒక పని మీద అప్పుడప్పుడు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. తీరా అక్కడకు వెళ్లాక బ్యాంక్ క్లోజ్ అని తెలిస్తే చాలా ఇబ్బంది. అందుకే బ్యాంకు సెలవుల గురించి ముందే తెలుసుకొని ఉండాలి.
అక్టోబర్ 18వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ప్రధానంగా బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు ఉంటాయి. ఇది కాకుండా ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారం, ఆదివారంతో పాటు కొన్ని స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా కూడా సెలవులు ఉంటాయి.
రేపు శనివారం, అక్టోబర్ 18న అస్సాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కటి బిహు ఫెస్టివల్ సందర్భంగా.. అన్ని బ్యాంకులకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.
అయితే బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. ఆన్లైన్లో అన్ని బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్అందుబాటులో ఉంటాయి. ATMల నుంచి క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
అలాగే నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, UPI లావాదేవీలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తాయి. దీంతో బ్యాంక్ హాలిడేస్ టైమ్లో కూడా మన ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆగవు.